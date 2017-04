Pik een knisperstrakke El Camino op in Fryslân

Dit beest smeekt om een nieuwe baas.

En dan liefst een baas met een zware rechtervoet, want in de prominent aanwezige neus van deze ’71 Chevy El Camino SS ligt een splinternieuwe 5,7 liter V8 met 365 pk te wachten op een flinke portie straf. Het blok loopt op benzine, maar gelukkig zit er eveneens een LPG-installatie in om de kosten enigszins binnen de perken te houden.

Daar komt bij dat de roestvrije koets onlangs een verse laklaag in de originele kleur Gold Metallic kreeg. Ook het technische gedeelte werd op punt gezet en het interieur ziet er eveneens behoorlijk netjes uit. De aftermarket velgen zijn gelukkig niet van die overdreven grote blikvangers en houden mooi het midden tussen vintage en modern.

Eigenlijk zijn er geen redenen om dit ding niet te willen, al waarschuwt de verkoper wel dat deze El Camino een serieus snelle auto is. Pik ‘m voor 21.750 eurootjes op in Sneek en mail maar zodra we langs mogen komen voor een rijtest!