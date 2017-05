Pininfarina gaat auto’s ontwikkelen voor Iran

Het Italiaanse designhuis Pininfarina gaat een auto ontwikkelen voor het grootste Iraanse automerk, Iran Khordo. Dat merk verkoopt nog altijd de auto hierboven (Bardo genaamd) nieuw vanuit haar showrooms, overigens.

Één van Iran Khodro’s bestsellers is namelijk nog altijd een eigen versie van de Peugeot 405, een auto die ook door Pininfarina ontworpen is. Maar nu gaat Pininfarina verder. Ze gaan een compleet modulair platform ontwikkelen voor Iran Khodro. Met het ontwikkelen is een bedrag van €70 miljoen euro gemoeid, wat ons overigens niet heel veel lijkt voor een compleet modulair platform. Maar wellicht zijn de eisen aan een platform in Iran wat milder dan in Europa. Eerder wilde Iran Khodro trouwens nog van Turkije leren auto’s te bouwen, maar blijkbaar zijn ze nu naar Italië overgestapt.

Pininfarina gaat drie jaar werken aan het platform, het resultaat moet een platform zijn waarop Iran Khodro minstens vier verschillende auto’s kan gaan ontwikkelen. Één daarvan moet een middenklasser worden, de andere drie voertuigen zijn nog niet uitgewerkt. De eerste auto wordt in 2019 of 2020 verwacht. Pininfarina gaat de complete ontwikkeling op zich nemen, productie zal wel in Iran plaatsvinden maar de auto’s gaan pas na goedkeuring door Pininfarina de fabriek verlaten. Pininfarina zal ook helpen met het stroomlijnen van het productieproces zodra dat eenmaal op gang komt.

Iran Khodro verkoopt op dit moment met name oude troep of make-overs van Peugeots, Dacia’s en nog wat ander low-budget merken. Of Iran Khodro de door Pininfarina ontworpen auto’s ook gaat exporteren naar landen buiten Iran is onduidelijk. Vooralsnog gebeurde dat zelden tot nooit, maar wellicht dat een moderner platform ook nieuwe deuren opent voor het merk.