Plaats nu een bestelling voor de BMW M4 GT4

De M4 voor op het circuit is af en orders kunnen worden doorgegeven.

Na meer dan dan 20.000 testkilometers te hebben gereden, uren in de windtunnel te hebben doorgebracht en nadat de laatste moertjes zijn aangedraaid is het laatste product van BMW Motorsport klaar voor geïnteresseerden.

De M4 GT4 komt straks in actie tijdens de 24u van de Nürburgring. Klanten met pegels kunnen er ook gewoon eentje kopen. De racer kost 169.000 euro exclusief belastingen. Qua techniek is De M4 GT4 een uitwisseling van onderdelen. De motor, transmissie en elektronica is afkomstig van een reguliere M4 Coupé (rijtest). De motorkap is afkomstig van de M4 GTS. Daarnaast heeft de GT4 carbon deuren, een frontsplitter, een dikke achtervleugel en een nieuw uitlaatsysteem. De stoelen, remmen en schakelbak zijn afkomstig van de M6 GT3.

De M4 GT4 is het eerste BMW Motorsport-product dat beschikt over verschillende programma’s met betrekking tot het vermogen. Via plug-and-play kunnen klanten switchen tussen diverse modi. Dit gaat allemaal via software. De dealer binnenlopen en een bestelling plaatsen voor de racemachine is er niet bij. BMW zegt dat geïnteresseerden een mailtje moeten sturen naar M4GT4@bmw-motorsport.com om een order te realiseren.