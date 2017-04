Politie arresteert 8 taxichauffeurs bij Schiphol

Houdt dit gezever dan nooit op?

Naar aanleiding van aangiftes door toeristen hebben politie en Marechaussee onderzoek gedaan naar taxichauffeurs die bij Schiphol klanten beroven, oplichten en/of afpersen. Afgelopen dinsdag zijn zeven personen meegenomen, woensdag werd daar nog een verdachte aan toegevoegd. Tijdens dit onderzoek zijn bovendien een vuurwapen en stroomstootwapens gevonden in het huis van één der verdachten. Weer een ander had doodleuk een vuurwapen in de auto liggen.

De slachtoffers waren, zoals gebruikelijk, buitenlandse toeristen die door chauffeurs werden gelokt om een ritje naar regio Amsterdam te boeken, uiteraard wel tegen een véél te hoog tarief. Zo mocht een Zweed 595 euro aftikken voor een ritje van Schiphol naar Amsterdam. De 300 euro cash die de man bij zich had werd afgepakt. Vervolgens deed de chauffeur alsof hij maar 200 euro had ontvangen en mocht het restant (395 euro) nog even worden gepind. Meneer mocht ook nog zijn camera afgeven.

Een Japanse toerist kreeg na een rit van Schiphol naar Amsteldijk te horen dat hij 300 euro mocht aftikken. De klant weigerde, waarna de chauffeur alle vier de portieren gesloten hield totdat de toerist alsnog betaalde.

Van de acht moeten vier verdachten (allemaal uit Amsterdam) voorlopig brommen. De andere vier mochten na verhoor gaan, maar blijven wel verdachte in het onderzoek. De taxibranche maakt het op deze manier trouwens wel heel makkelijk om voor diensten als Uber te kiezen. Wordt hoog tijd dat de bezem een keer goed door “het wereldje” wordt gehaald.

Check hieronder een video waarin één van de verdachten thuis wordt opgehaald.

