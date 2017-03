Politie doet grootscheepse inval bij Audi

Meer dan honderd agenten stonden paraat om op een tweetal locaties invallen te doen bij Audi.

Juist kregen we een persbericht van Audi in de digitale brievenbus met als titel ‘Audi’s praten met andere auto’s en zien gevaar op kilometers afstand.’ Toch lijkt Audi de grootschalige inval door de Duitse autoriteiten, begeleid door ruim honderd agenten, niet te hebben zien aankomen. En dat was ook juist de bedoeling want kantoren in zowel Ingolstadt en Neckarsulm zijn doorzocht op documenten die nieuw licht kunnen schijnen op -jawel- dieselgate.

Grote vraag lijkt te zijn of Audi als onderdeel van de Volkswagen Group ook verantwoordelijk gehouden kan voor het gesjoemel of dat de schuld volledig en alleen bij Volkswagen ligt. Voormalig hoofd van de afdeling die verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van TDI-motoren, Ulrich Weiss, heeft namelijk verklaard dat Audi-baas Rupert Stadler al in een vroeg stadium af wist van de manipulatieve software. Tegenover Spiegel kan een woordvoerder van Audi de inval enkel bevestigen, maar blijft enige toelichting dan wel ander commentaar uit.

Foto: @lenny98 op Autojunk.nl