Politie doet inval bij Brabants verhuurbedrijf

Tilburg de gekste!

Brabant zet zichzelf weer eens lekker op de kaart! Bespaar je de boze comments, ondergetekende is eveneens geboren en getogen in de mooiste provincie van ’t laaaand. Wat is er precies aan de hand? Het Openbaar Ministerie heeft vandaag bekendgemaakt dat de politie drie directieleden van een Tilburgs agentschap van een internationaal Amerikaans autoverhuurbedrijf heeft aangehouden. Ze worden verdacht van witwassen.

De zaak kwam aan het licht doordat bij deze toko in twee jaar tijd voor maar liefst 750.000 euro aan contant geld auto’s werden verhuurd. Nu zijn wij niet heel ervaren of bedreven in dergelijke zaakjes dus we weten het fijne er niet van, maar het is natuurlijk wel een beetje suf als je op deze manier met de boekhouding omgaat. Saillant detail: volgens het moederbedrijf worden contante betalingen al een hele poos niet meer geaccepteerd, waardoor het zaakje natuurlijk nog harder stinkt.

Verder bleek uit nader onderzoek dat de vestiging vaak auto’s verhuurde aan leden van Satudarah, de toko wordt ook nog eens in verband gebracht met de handel in het betere snoepgoed en andere zaken die je in het Wetboek van Strafrecht terugvindt.

De administratie is door het OM opgevraagd bij het hoofdkantoor van het verhuurbedrijf. Verder zijn de directieleden (afkomstig uit Chillburg en Goirle) door de officier van justitie hangende het onderzoek in vrijheid gesteld. Met een beetje pech mogen ze met carnaval een gestreept boevenpak aantrekken.