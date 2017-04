Politie dreigt zwangere vrouw te gijzelen vanwege verkeersboete

Is de politie in Dronten hier een beetje overijverig te werk gegaan?

Goede Vrijdag was afgelopen weekend niet extreem goed voor een hoogzwangere vrouw uit Dronten. Zij kreeg namelijk te maken met de lange arm van justitie, die haar in de nor wilde gooien vanwege een openstaande verkeersboete. De vrouw zit zwaar in de schulden en heeft daarom een bewindvoerder. Toen de popo langskwam belde de partner van de vrouw de betreffende persoon direct op, waardoor deze deelgenoot was aan de discussie die ontstond tussen cliënte en de koddebeiers. Aan de Volkskrant doet de bewindvoerder verslag van het gesprek:

“Haar partner belde mij in paniek op. De telefoon stond op de speaker terwijl de politie nog bij hen in huis was. Ze dreigden haar vast te zetten als ze niet zou betalen. Nadat ik probeerde de zaak te sussen en de agent had overlegd met een leidinggevende, zeiden ze dat ze dan de volgende week wel zouden terugkomen. Deze stress is niet goed voor een vrouw die elk moment kan bevallen.”

De vrouw schijnt ook nog een medische indicatie te hebben waardoor er bij een eventuele bevalling in het gevang niet voldoende zorg aanwezig zou zijn. De officiële lezing van Politie Midden-Nederland stelt de zaken echter iets anders voor:

“Wij hebben nooit daadwerkelijk de intentie gehad deze mevrouw in gijzeling te nemen. De politie is die dag aan de deur geweest om een geldboete te innen en het kan zijn dat daarbij het woord gijzeling is gevallen. Maar wij kijken ook naar de persoonlijke omstandigheden. In dit geval was gijzeling niet proportioneel en hebben we haar gewezen op andere mogelijkheden om dit probleem op te lossen.”

De uitstaande boete van de vrouw bij het CJIB zou zo’n 1.100 Euro bedragen vanwege onverzekerd auto rijden. Naast deze schuld heeft de 30-jarige echter nog een boel andere schulden, vandaar ook de bewindvoerder. De autoriteiten mogen bij het herhaaldelijk niet betalen van boetes overgaan tot gijzeling. Veel cellen staan immers toch vrij, daar er al een tijdje geen échte, harde criminelen meer in geplaatst worden. De praktijk zorgde desalniettemin al eerder voor ophef. De Nationale Ombudsman stelde in 2015 dat de maatregel veel te lichtvaardig ingezet zou worden door justitie. De Tweede Kamer pleitte er destijds voor om zwangere vrouwen deze maatregel niet op te leggen.

In de tussentijd is het aantal door de politie aangevraagde vorderingen tot gijzeling gedaald van 1.000 gevallen in 2014 naar 784 gevallen vorig jaar. De rechter wees vervolgens alsnog in meer dan de helft van die gevallen de vordering af.

