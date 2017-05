Politie Kampen vindt manier om Touran sneller te maken

Het idee schoot ze te binnen na het bekijken van de Formule 1.

Boeven in de omgeving van Overijssel kunnen wel inpakken. De slachterij politie van Kampen heeft namelijk een nieuw wapen ontwikkeld dat ze in kunnen zetten in de strijd met het dievengilde. De inspiratie hiervoor kwam opborrelen tijdens het bekijken van de Formule 1 races van dit jaar. De dienstkloppers hebben vooral goed gekeken naar de T-wing van het Mercedes-team, zo blijkt uit een berichtje op Facebook.

“Na het kijken van de F1 hebben met dank aan Mercedes-AMG Petronas Motorsport eindelijk een manier gevonden om onze politieauto sneller te maken. 😂lol ^jl”

De ludieke actie kan op veel bijval rekenen van toevallige passanten, doch enige zuurpruimen hebben ook direct wat te mauwen over het aerodynamische hoogstandje. Wat als ‘ie eraf valt net als bij de W08! Er had wel een kind kunnen oversteken! Daarbij deelt de politie nog wel eens boetes uit aan petjes die een zelfgemaakte taartschep achterop hun Nissan 200NX zetten.

Enfin, wij vinden het wel een geslaagd gebbetje. Jouw eigen recensie van deze grap kan je achterlaten, in de comments.