Politie neemt Supra met ‘1.600 pk’ in beslag

Om er maar meteen een legendarische Fast & Furious-quote in te gooien. De politie in België heeft onlangs een niet alledaagse auto in beslag genomen. Een gepimpte Toyota Supra reed zonder kentekenplaten over de openbare weg en werd gesnapt tijdens een controle.

De rechtmatige eigenaar van de auto kon afgelopen donderdag thuis op een bezoekje rekenen van de autoriteiten. De aangetroffen Supra werd in beslag genomen. Diverse administratieve zaken bleken niet in orde met de auto en de gemodificeerde Japanner werd daarom meegenomen door de politie. Ook zou de man betrokken zijn bij het organiseren van illegale straatraces.

De Supra zou bekend zijn geworden door een tv-programma uit Frankrijk, toen de getunede auto een keer werd behandeld. Tegenover La Capitale reageerde de eigenaar verbaasd op de acties van de politie. Hij zou al twee jaar niet hebben gereden met de Jap.

Bovendien was zijn optreden in het tv-programma volgens hem aangedikt. De Supra was inderdaad getuned, maar beschikte niet over 1.600 pk. De cijfers werden genoemd om meer kijkers te trekken, aldus de man. Een vreemd verhaal, want op YouTube (link naar filmpje op Autojunk HIER) staat een filmpje waar de aangepakte Supra gehakt maakt van een Nissan GT-R. Hoe het nu afloopt voor de eigenaar van de Supra en de auto zelf is afwachten.

