Politie neemt twaalf Friese auto’s in beslag bij drugsactie

Whoop, whoop, it's da sound of da police...

In de Nederlandse deelstaat Friesland heeft de politie acht mensen opgepakt bij een dikke drugsactie. De verdachten worden ervan verdacht betrokken te zijn bij de handel in harddrugs en zouden een vaste klantenkring hebben van zo’n 200 mensen in de omgeving.

Bij de inval werd de politie bijgestaan door het leger en door drugshonden. De operatie is groot opgezet: zo’n 80 politiemensen vielen zeven verschillende woningen en een bedrijfspand binnen. Naast drugs werden daarbij volgens Omrop Fryslân ook automatische wapens aangetroffen.

Op bovenstaande foto van de politie Fryslân kan je twee van de in beslag genomen voertuigen zien. We herkennen een zwarte Golf Variant met zwarte velgen en een gele Audi A3 met swekker-striping. Er staat S3 op, maar gezien de omstandigheden weten we niet zeker of het een echte is.

UPDATE: Nog op zoek naar een leuke occasion? De S3 staat ook op Marktplaats.



Image-Credit: Politie Fryslân via Twitter