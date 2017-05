Politie vat Friese BMW-boeven in de kraag

Wat is dat toch met Fryslân dezer dagen?

De satellietstaat van Nederland komt dezer dagen regelmatig in het nieuws doordat er zich criminele activiteiten plaatsvinden. Onlangs werden er bij een grote drugsactie nog twaalf auto’s in beslag genomen en ook in januari haalden de autoriteiten al een paar BMW’s op bij een BPM-fraudeur. Waar is de tijd gebleven dat Friesland louter bestond uit fierljeppende Doutzen‘s?

Vandaag is het weer raak en wederom waren BMW’ het lijdende voorwerp van de duistere zaken. De politie was een onderzoek begonnen naar aanleiding van de diefstal van 30 BMW’s in de regio in de periode van mei vorig jaar tot het begin van dit jaar. Het gaat vooral om modellen om de 1-serie en 3-serie (rijtest). Bij nog eens tien andere auto’s werd een poging tot diefstal gedaan of werden onderdelen gejat.

Het onderzoek leidde gisteren tot een inval bij een loods aan de Helmhout in Drachten. Daar werd een gedemonteerde BMW aangetroffen. Deze was in de nacht van zaterdag 6 mei op zondag 7 mei gestolen vanuit de Oldeholtpade. In de loods werden vijf verdachten direct gearresteerd. Een zesde persoon kon later in zijn woning in Heerenveen gesnapt worden.

De politie zegt de verdachten in verband te kunnen brengen met tenminste zes gestolen BMW’s, maar sluit hun betrokkenheid bij meerdere gevallen niet uit. Eigenaars van BMW’s in Noord-Nederland kunnen voorlopig dus met een iets geruster hart slapen gaan.

Bedankt Dennis voor de tip!

Image-Credit: gestripte BMW F30 Dreier uit het AJ-archief