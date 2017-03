Politie vindt enorm bedrag bij Rotterdams autobedrijf

De emmer hierboven is maar een deel van de buit.

Frauduleuze autobedrijven; ze bestaan echt. In Rotterdam werd onlangs door de politie een flinke vangst gedaan. In totaal zat in het bedrijf op industrieterrein Spaanse Polder maar liefst 124.000 euro gevonden. De biljetten en munten waren op verschillende plekken binnen de toko verstopt.

Op het moment dat de agenten arriveerden vertrok net een persoon met 74.000 euro in een tas. Deze 69-jarige man uit Schiedam is de vader van de 42-jarige eigenaar van de toko. De twee zijn met de discotaxi meegenomen voor een praatje op het bureau. Het onderzoek naar dit bedrijf liep al een poosje. De eigenaar zou diverse malen valse schademeldingen hebben gedaan.

Uiteraard werd niet alleen contant geld gevonden. De politie vond een vuurwapen inclusief munitie en een bus pepperspray. De twee verdachten zijn aangehouden wegens mogelijk witwassen, verboden wapenbezit, heling van gestolen onderdelen en verzekeringsfraude.

Dank aan Rene voor het tippen!