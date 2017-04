Politie, we hebben jullie nieuwe dienstauto gevonden

Witte pothelm op en gassen met dat ding!

Onlangs schreven we dat de politie druk in de weer is met het testen van auto’s in de hoop die ene geschikte dienstwagen eruit te filteren. De testvloot bevatte echter geen Nissan en dat zat de Japanners behoorlijk dwars. In een ultieme poging om die vette order binnen te slepen presenteert het merk in New York de GT-R Pursuit 23.

Deze bad boy heeft al de bijnaam “Copzilla” verdiend op internetje en is speciaal voor de show in New York opgetuigd. De livery is zoals je van een Amerikaanse politieauto mag verwachten. Verder vallen de dichte velgen en de fikse push bar op, maar er is meer!

Naast sirenes en zwaailichtingen kreeg deze GT-R (rijtest) instelbare veerpoten en een dikke achtervleugel, voor… Ja waarvoor eigenlijk? Doet er niet toe, het ziet er dik uit. De V6 onder de kap bleef onaangeroerd en dat betekent in de MY 2017 GT-R 570 pk en 637 Nm.

Wat ons betreft een prima vervanger voor de politie-Porsches van weleer!