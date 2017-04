Politievakbond: justitie slaat door met snelheidsboetes

Alles voor uw veiligheid de schatkist. Politievakbond ANPV is klaar met het schraperige gedrag van justitie.

Boetes voor te hard rijden. Als je even niet oplet kan het zomaar zijn dat je er eentje te pakken hebt. Zelfs voor kleine vergrijpen zijn de bedragen niet mals. Politievakbond ANPV vindt het belachelijk dat justitie de Nederlandse burger pest door zelfs voor zeer kleine vergrijpen een boete in rekening te brengen.

In vergelijking met 2014 werden er in 2016 maar liefst 31 procent meer boetes uitgedeeld voor snelheidsoverschrijdingen tot en met 5 km/u. Dit terwijl het aantal snelheidsboetes minder hard steeg. Lullige overtredingen werden harder aangepakt en de overheid schrapt ondertussen tientallen euro’s per boete binnen.

Uit onderzoek van het AD blijkt dat vooral op 130-wegen meer bekeuringen werden uitgedeeld. Maar liefst 69.000 automobilisten reden in 2016 na correctie slechts één kilometer te hard. Het boetebedrag bedraagt hier 11 euro, maar dan komen er nog negen euries aan administratiekosten bij. Het totaalbedrag: 20 euro voor een lullig vergrijp. Volgens politievakbond ANPV kunnen automobilisten er soms niet eens wat aan doen. Een inhaalactie kan bijvoorbeeld tijdelijk iets meer snelheid eisen. Voor je het weet zit je op die één kilometer te hard na correctie en kun je een bon in de bus verwachten. De ANPV noemt het een verkapte vorm van belasting.

Geert Priem van ANPV vindt dat de overheid op hele andere zaken moet letten in het verkeer. Niet op marginale snelheidsovertredingen, maar op bumperklevers en automobilisten die gevaarlijke manoeuvres op de weg uithalen. Justitie heeft het aanpakken van huftergedrag in het verkeer echter op een laag pitje staan. Vorig jaar werd de snelwegpolitie afgeschaft en in plaats daarvan liggen er plannen op tafel om trajectcontroles in te voeren op N-wegen.

Het is duidelijk waar de overheid haar prioriteiten heeft liggen. In plaats van agenten te betalen om het verkeer in de gaten te houden zien we het geld verdwijnen in camera-installaties die geniepig uw snelheid in de gaten houden. Alles voor verkeersveiligheid natuurlijk. Helaas kunnen diezelfde camera’s niet registreren of een automobilist bezopen achter het stuur zit, met zijn of haar smartphone zit te spelen, of actief aan het bumperkleven is. Ondertussen harkt justitie steeds meer geld binnen aan de kleine snelheidsvergrijpen. In 2016 waren de kleine boetes goed voor 113 miljoen euro. Ter vergelijking: in 2014 ging het om een bedrag van 80 miljoen euro.

Foto: een politie-Touran via @carspottergroningen op Autojunk