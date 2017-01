Pon omkopingsschandaal: vijf ambtenaren ontslagen

Maar de Amarok's rollen door bij Defensie.

Een nieuwe ontwikkeling in de aanbestedingsfraudezaak waardoor de mannen en vrouwen die onze veiligheid moeten waarborgen in 1.667 Volkswagen Amarok’s rondrijden. Persbureau ANP meldt vandaag dat ze bevestiging hebben gekregen van de autoriteiten over het ontslag van vijf ambtenaren. Drie van hen waren werkzaam bij Defensie en de andere twee bij de politie. Voor diegenen die niet meer precies voor de geest hebben waar deze zaak over gaat volgt een korte samenvatting over de belangrijkste gebeurtenissen in deze sjoemel-affaire.

In 2010 meldden we dat onze politie de komende jaren alleen nog in Volkswagens zou rijden. Toen al viel er in het bericht te lezen dat het woord ‘vriendjespolitiek’ al door de wandelgangen galmde. In 2011 bleek dat het misschien om iets meer dan vriendjespolitiek ging en werd er een onderzoek gestart om vast te stellen of Pon vals speelde bij het binnenhalen van de deal ter waarde van 300 miljoen Euro.

In 2014 volgde een officiële corruptiezaak en een jaar later werd bekend dat het Openbaar Ministerie zes ambtenaren ging vervolgen. In oktober van vorig jaar werd bekend dat Pon zelf strafvervolging afkocht voor twaalf miljoen Euro en dat er acht medewerkers van het bedrijf de zak hadden gekregen. Nu rollen er dus nog vijf koppen, maar dan aan de andere kant van de deal, bij onze overheid. Een van de ontslagenen is de voormalig wagenparkbeheerder van Defensie.

Volgens twee advocaten treffen de voormalig ambtenaren echter geen of weinig blaam. Volgens strafpleiter Bas Martens zijn de overtredingen van zijn cliënten klein bier:

“Het onderzoek is ooit begonnen naar vermoedens van fraude met aanbestedingen, maar die beschuldiging is allang van tafel. Het onderzoek draait nu om ‘bijvangsten’, zoals onder meer het gebruik van tankpassen en reizen met functionarissen van de auto-industrie.”

Collega Michael Ruperti strekt het been nog wat harder, volgens hem speelt de overheid paniekvoetbal. Deze zaken zouden gaan om proefprocessen die duidelijkheid moeten geven over de vraag in hoeverre ambtenaren kunnen worden bestraft voor hun contacten met de industrie. De cliënten kochten privéauto’s met een dikke korting, maar konden volgens Ruperti niet weten dat die korting direct door Pon betaald werd:

“Zij hebben een tweedehands privéauto gekocht bij de plaatselijke dealer. De marktconforme kortingen werden buiten hun medeweten om door Pon zelf bekostigd. Mijn cliënten kan dus niet worden verweten dat ze opzettelijk giften van Pon hebben aangenomen.”

Geen hamburgers met korting maar Volkswagens met korting dus. Volkswagens met korting, oh, oh-ho-ho-ho, Volkswagens met korting oh-ho-ho-ho-ho…



