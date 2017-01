Porsche 718 Cayman: rijtest en video

Een handgeschakelde instapper met handbak, slechts gedeeltelijk lederen bekleding en stoelen die heel armoedig ook maar gedeeltelijk elektrische bedienbaar zijn. Heel Hollands zit er op dit exemplaar wel weer de dikste 20” velgen om een beetje indruk te maken op de buren.

[ Eerst kijken, dan lezen? Bekijk de video HIER! ]

Lekker betaalbaar

Bij de vorige Boxster en Cayman leek Porsche het nog wel geinig om af te wijken van wat de rest van de wereld deed: de dichte Cayman was namelijk duurder dan de open Boxster. Het had iets met positionering te maken, maar het bleek toch moeilijk uit te leggen, ook omdat bij de 911 de cabriolet wel duurder is. Die omissie is nu rechtgezet en dat betekent dat de 718 Cayman de goedkoopste manier is om een Porsche Centrum met een hagelnieuwe Porsche te verlaten. De hamvraag is uiteraard of je er spijt van gaat krijgen dat je naast je 13e maand niet ook je 14e maand aan nieuwe wielen uit Zuffenhausen hebt uitgegeven.

Cayman=porno

In mijn bescheiden mening qua looks in ieder geval niet. Gedurende testperiode had ik permanent zakdoekjes bij me om mijn kin te ontdoen van een beetje kwijl. Wat een affengeil apparaat is zo’n Cayman toch ook. Moeders de vrouw thuis was het daar ook mee eens en uit een volstrekt niet representatieve steekproef onder mijn buren kwam ook een virtuele duim. Helemaal goedgekeurd.

Een viercilinder boxer

Subaru doet het, Alfa deed het en Porsche gaat er nu ook aan: de viercilinder boxermotor. Laten we er niet omheen draaien: qua geluid is het geen vooruitgang. De atmosferische zescilinder boxer had een magistrale sound, het blok in de 718 klinkt leuk voor een viercilinder. Luister het zelf maar na in de video en oordeel zelf.

Qua prestaties was ik er na een klein half uurtje al over uit: dit was de vermogensstijging die de Cayman heel goed kon gebruiken. In de vorige Cayman en Boxster was het instapblok in mijn ogen net niet sterk genoeg om echt leuk te zijn. Daardoor had je tijdens acceleratie alle tijd om naar de mooie zescilinderboxerbrul te luisteren, maar het blok mistte de punch om tijdens het bochtenwerk puur op power spannend te maken.

718 Cayman 718 Cayman S Inhoud 1988cc 2497cc Vermogen 300 pk 350 pk Koppel 380 Nm 420 Nm Topsnelheid 275 k,/u 285 km/u 0-100 5,1s (4,7s) 4,6s (4,2s) 0-200 18,3s (17,8s) 15,2s (14,7s)

De getallen tussen haakjes gelden voor de versies met PDK bak en Sport+ (en dus met launchcontrol).

Het zijn allemaal prima cijfers en dat is ook exact hoe het aanvoelt. Daarmee zijn de instap Cayman en Boxster opeens interessante auto’s geworden. Dankzij de turbo doet de boxermotor het onderin prima, hoewel de naald van de toerenteller het liefst wel ruim boven de 2000 tpm wordt gehouden. Bovenin stampt de viercilinder ook nog lekker door en mag een indrukwekkende 7500 tpm draaien.

Eindelijk is het ook weer leuk(er) om de handbak te kiezen. Nog steeds zijn de versnellingen wegens eco-geneuzel te lang, maar dankzij het turbo-koppel heb je er veel minder last van. De opgegeven sprinttijden halen is overigens zo’n beetje onmogelijk, want om de Cayman lekker uit de startblokken te krijgen is veel oefening nodig. De achterbanden hebben ontstellend veel grip. Dump de koppeling bij vijfduizend toeren en de viercilinder boxer slaat af, net alsof de Cayman vierwielaandrijving heeft.

Soms is een velg te groot

Twintig inch jetsers, dat lijkt leuk in de folder en het staat op zich goed. Behalve natuurlijk dat de remmen wel weer klein lijken bij zo’n grote velg, maar dat is muggeziften. Problematischer is dat de combinatie van 20” velg, Pirelli P Zero zomerband en typisch Nederlands winterweer niet de meest ideale combinatie leek. Grip was er nog genoeg, maar de overgang naar slip was te abrupt. Of het door de lage wang komt, of dat de Pirelli’s een door een Italiaans zonnetje opgewarmd asfalt prefereren of wellicht was het de combinatie van dit alles, maar het resultaat was een Cayman die listig werd richting de limiet. Althans dat denk ik, want het probleem zat hem vooral in het gebrek aan communicatie. Aangezien alle vorige Caymans en Boxsters die ik reed dat allemaal wel netjes deden, lijkt het meer een issue van de band-velg combinatie in dit weer dan dat Porsche het chassis verziekt heeft.

Prijs, concurrentie en conclusie

Een concurrent met middenmotor ontbreekt sowieso, maar zelfs als we dat loslaten lijkt de Cayman nog in zijn eigen niche te zitten. Voor Nokia 3210 bezitters is het leuk dat BMW nog de Z4 bouwt met geïntegreerde carkit, maar voor de rest van de wereld is die auto inmiddels al over de datum. De Audi TT (rijtest) is in de basis een opgeleukte Golf met voorwielaandrijving, de 370Z is weer niet echt premium en de F-type (rijtest) is een stuk duurder. Kortom: Porsche zit daar wel lekker op zijn eigen stekje.

De Nederlandse prijs voor de Cayman is 69 mille (zo’n 15 mille minder dan de Cayman S) en als je je inhoudt met de optielijst kan je voor 75 mille al een hele fijne Cayman rijden. Natuurlijk biedt de Cayman S nog meer lol, maar met 300 pk voelt de baby-Porsche al snel genoeg. Ik zou volledig lederen bekleding, elektrische stoelen, keramische remmen en die (te) grote velgen overslaan, maar wel kiezen voor het sperdiff, navi en nog wat klein grut. Voor een kleine 75 mille staat er dan de leukste stuurmansauto die voor dat geld verkrijgbaar is. Filmpje!