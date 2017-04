Porsche 911 (993) – occasion video & aankoopadvies

De 993 was feitelijk een tussenpaus, bedoeld om het gat tussen de 964 en latere 996 op te kunnen vangen.



Dat verklaart waarom de 993 relatief kort in productie is geweest en het maakt de 993 nog begeerlijker als verzamelaarsobject.

De hype eromheen is wellicht te groot, maar feit blijft dat de 993 de laatste luchtgekoelde 911 was. Het onderstel bleef juist weer niet in het verleden hangen, want met een nieuwe multi-link achterwielophanging werd de neiging tot overstuur behoorlijk goed getemd.

Zoals we dat nu ook kennen, leverde Porsche diverse varianten van de 993. Naast de reguliere tweewiel aangedreven coupé, waren er ook vierwielaangedreven Carrera4-versies, de cabriolet en de 911 Targa met groot glazen schuifdak. Generatie 993 was ook de eerste 911 Turbo met vierwielaandrijving, waarmee het een spirituele opvolger van de Porsche 959 werd. De Carrera4S is een heet collectors item, die variant kreeg niet alleen de bredere carrosserie van de Turbo, maar ook de remmen en onderstel aanpassingen.

Aanbod occasions

Op Marktplaats staan zo’n dertig Porsches 993 te koop. Prijzen beginnen bij 50 mille en lopen op tot één nier en het offer van je oudst geborene kind.

Pluspunten

Het is een 911.

Dit is de laatste luchtgekoelde 911

Waardevast

Fijne stuurmansauto

Aandachtspunten

Deze 911’s zijn inmiddels twintig jaar of ouder en dat zorgt ervoor dat zo’n beetje alles wel problemen kan opleveren. Een 993 die (de laatste jaren) weinig heeft gereden lijkt heel aantrekkelijk, maar van stilstaan worden de meeste auto’s niet veel beter.

Carrosserie en interieur

Een goede 993 kan je herkennen aan het ontbreken van rammels en kraakjes.

Roest kan een probleem zijn, dit zijn de plekken om te controleren: de randen van voor- en achterruit en duw ook de steunen van de achterbumper in. Als de bumper los zit, dan zit daar mogelijk roest. Specifiek voor de Targa controleer ook onder de deurrubbers bovenaan de voorruit.

Deuren moeten makkelijk open en dicht gaan. Klikkende of krakende geluiden zijn mogelijk een teken dat de deurvanger zijn langste tijd heeft gehad. Reparatie daarvan kan enorm in de papieren lopen.

Controleer of de verwarming warme lucht blaast zodra de motor op temperatuur is. Als dat niet zo is, zijn waarschijnlijk de warmtewisselaars aan vervanging toe.

Elektronica

Controleer de werking van het schuif dak indien aanwezig en de airconditioning.

Ook het Targa dak moet op een juiste werking worden gecontroleerd, let ook op het windschermpje wat omhoog dient te klappen.

De bedrading en knoppen van de elektrisch bedienbare stoelen hebben soms een schoonmaakbeurt nodig.

Laat ook de spoiler middels de knop in het interieur in- en uitklappen. Als je een schurend geluid hoort is de lager mogelijk van het spoilermechanisme mogelijk defect.

Onderstel

Auto’s die weinig rijden kunnen last krijgen van corrosie op het onderstel.

Natuurlijk staat een collectors item zoals een 993 op de correcte banden met de voor Porsche specifieke N codering. Een belangrijk aandachtspunt is de ouderdom van de banden. Zeker bij auto’s die weinig rijden, zullen de banden nog niet versleten zijn, maar het rubber wel uitgedroogd.

Een “vage” besturing en trekken in het stuur tijdens stevig remmen zijn indicaties dat draagarmrubbers voor versleten zijn.

Aandrijflijn

Olielekkage treedt vaak op bij de onderste klepdeksels. Duik even onder de auto om te zien of je lekkages kan zien.

Laat de motor stationair draaien, vaak is er wat blauwe rook te zien of olie te ruiken. Ook weer tekenen van een mogelijk olielek.

Een klein pufje blauwe rook bij het starten wijst op slijtage bij de klepgeleiders.

Olie peilen bij een 993 doe je met een volledig warme motor. Het oliepeil is bij een 993 nog belangrijker dan bij andere auto’s, want de olie wordt ook gebruikt voor het koelen van de motor.

Een slechte schakelende versnellingsbak is vaak een teken van versleten motorsteunen.

