Porsche 911 Carrera GTS 991.2: rijtest en video

Pas na een uur sturen, bedacht ik me: “Oh ja, het geluid, daar moet ik ook wat van vinden.” Dit is tenslotte de generatie 911 waar Porsche afscheid nam van de briljant klinkende atmosferische zescilinder boxermotor.

[ Eerst kijken, dan lezen? Bekijk de video HIER! ]

Het probleem was, dat er eigenlijk geen probleem was. De 991.2 klinkt prima en deze GTS al helemaal, dankzij de standaard gemonteerde sportuitlaat. Gedurende zijn 50 jarig bestaan is de 911 continu geëvolueerd en het geluid net zo. Iedere generatie 911 klinkt als een 911, maar niet perse als de vorige generatie 911. Luister nog maar eens naar alle generatie 911 RS in onze twee video’s (deel 1 & deel 2).

Nu met powerkit

Een groot voordeel van turbomotoren is dat er makkelijk extra paardekrachten uit te halen zijn door de turbodruk wat op te schroeven. De Porsche Exclusive powerkit geeft een bescheiden vermogenswinst van 30 pk, maar daarvoor koos Porsche niet de makkelijkste route. Naast het Sport Chrono pakket, dynamische motorsteunen en een sportuitlaat omvat de powerkit namelijk ook andere turbo’s. De totaalscore komt ermee op 450 pk en het maximumkoppel is 550 Nm tussen 2150 en 5000 toeren per minuut.

Het zorgt ervoor dat de GTS een behoorlijke klap sneller is dan de 911 Carrera S. Zo sprinten alle GTS-en 0,2 seconden sneller naar de 100 en halen ze allemaal een top van meer dan 300 km/u. De snelste sprinter naar de 100 is de 911 Carrera 4 GTS Coupé met PDK in Sport Plus mode, die doet er 3,6 seconden over. Een handgeschakelde versie doet er (minimaal) 0,4 (!) seconden langzamer over en de zwaardere Cabrio en Targa versies voegen ook nog aan de sprinttijd toe. De langzaamste is zodoende de Carrera 4 GTS Cabrio met handbak die 4,2 seconde nodig heeft. De Cabrio4 of Targa4 PDK heeft de laagste top van 306 km/u, de snelste is de Coupé met handbak die 312 km/u haalt.

Porsche 911 GTS Coupe PDK 0-100 3,7s 0-160 7,9s 0-200 12,4s Topsnelheid 310 km/u

Te veel grip

Het is het stokpaardje van klassiekerliefhebbers: moderne auto’s worden te goed en daarmee saai en klinisch. Om de 911 GTS saai en klinisch te noemen gaat veel te ver, maar het onderstel is erg goed. Vooral de achteras heeft een hele lijst aan upgrades gekregen die er voor zorgt dat er nog meer grip is. Alle GTS hebben de bredere kont (1,85m) en grotere spoorbreedte die normaal gesproken gereserveerd is voor de vierwielaandrijvers. De 20” velgen zijn bovendien ook een halve inch breder dan bij de Carrera S.

Voeg daarbij de computer gestuurde magie zoals Porsche Torque Vectoring Plus (PTV+) met een elektronisch aangestuurd sperdifferentieel en voor het eerst ook achterwielbesturing op een “reguliere” 911. De manier waarop de kont van de 911 zich ermee neer wordt gezet bij het insturen is fantastisch, de achterkant volgt de voorzijde op een veel meer natuurlijke manier. Het betekent “helaas” ook dat met 450 pk en 550 Nm de achterzijde zich op droog asfalt amper tot spielerij laat verleiden. Dat de massa (van de motor) op de achterwielen drukt, is bij deze generatie 911 iets wat zich bijna alleen maar positief laat uitleggen. Dankzij bakken met grip kan de 911 zich uit bochten katapulteren alsof het niets is.

De heritage van de GTS

Porsche verwijst nog slapjes naar de 904 Carrera GTS uit 1963, de 924 GTS en de 928 GTS, maar eerlijker is om te melden dat het gewoon drie letters zijn die horen bij een lekker aangeklede 911. Veel meer dan dat delen die auto’s feitelijk ook niet, dus daar doen we die drie letters geen tekort mee. Net als bij de 997 en 991 (pre facelift dus) Carrera GTS krijgt deze interatie van het 911 actiemodel weer lekker veel zwarte accenten mee. Achterlichten, ventilatierooster, de letters van de typeaanduiding, de uitlaatpijpen van het sportuitlaatsysteem, de velgen, het is allemaal zwart. Kies je voor de 911 Targa 4 GTS, dan is de Targa-beugel voor het eerst uitgevoerd in satijnzwart. De achterwielaangedreven modellen zijn overigens te herkennen aan de zwarte verbindingsstrip tussen achterlichten. Bij de vierwielaangedreven modellen is dit een rode lichtband.

Qua “plaatwerk” zijn de achterspoiler met kleine ducktail, de gewijzigde “SportDesign” voorbumper met grotere luchtinlaat en lagere spoilerlip in zwart en de bredere achterspatborden anders dan bij de Carrera S. Mocht je niet van zwart houden, dan kan je je alsnog verheugen op het nieuwe stiknaadpatroon, maar de de rest niet. Het is zwart alcantara en zwart geanodiseerd, geborsteld aluminium wat de klok slaat.

Conclusie en prijzen

Behalve de powerkit inclusief Sport Chrono pakket en sportuitlaat -en alle uiterlijke wijzigingen- krijgt de 911 Carrera GTS nog een aantal zaken standaard mee, die de 911 naar een hoger niveau tillen. Dynamische motorsteunen, Porsche Active Suspension Management (PASM) en grotere remmen, om maar wat te noemen. Een GTS is zo’n 20 mille duurder dan een Carrera S, maar daarvan neemt alleen al de Power Kit 10.555 euro voor zijn rekening. Net als bij “normale” merken is de 911 Carrera GTS als actiemodel best een goede deal, mits je van zwart houdt. Het is allemaal relatief uiteraard, want de minst dure GTS kost € 156.700,00. Mocht je een handbak overwegen: door een hogere CO2 uitstoot is die 7.028 euro duurder en 0,4 seconde langzamer naar de 100. Filmpje!