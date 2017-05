Porsche 911 R straks nog moeilijker te spotten

Even bukken.

Bezitters van de nu al legendarische 911 R (rijtest) keken wellicht raar op toen Porsche met het nieuws kwam dat de 911 GT3 weer zou beschikken over een handbak. Het maakte de gelimiteerde 991 een stuk minder speciaal. Wel, 911 R-eigenaren kunnen straks bukken voor de tweede ‘aanval’ van Porsche.

De 911 R onderscheidt zich nog prima van de rest dankzij het missen van isolatiemateriaal en het missen van de aanwezige aerodynamica. Wel de dikke body van een GT3, maar niet zo’n aanwezige spoiler. Juist dit punt komt straks te vervallen.

Volgens het Britse automagazine Car (via RoadandTrack) komt Porsche namelijk met een 911 GT3 Touring Package. Geïnteresseerden kunnen met dit pakket een GT3 bestellen zónder spoiler. Combineer dit met een handbak, ga naar een wrapboer die twee streepjes over de auto tovert et voilà. Je 911R in een notendop is geboren.

Het is niet bekend wanneer Porsche met dit pakket op de proppen komt. In de Verenigde Staten is al wel een testexemplaar gespot van deze variant.

Fotocredit: 911 R via @b088y op Autojunk