Porsche Cayenne trekt Airbus A380, breekt record

Je ziet pas hoe joekelig groot zo'n kist is als je er een achter een forse SUV hangt.

Duitsers hebben vliegveld Parijs Charles de Gaulle (CDG) overgenomen. Nou ja, in ieder geval tijdelijk. Op het stukje asfalt heeft een Porsche Cayenne één Airbus A380 van KLM-partner Air France uit diens speciale hangar getrokken. De garage waar de 73 meter lange vliegmoloch in staat is groot genoeg om plaats te bieden aan 3.000 Porsche Cayenne’s. Er was echter maar één exemplaar nodig om de A380 te verplaatsen over 42 meter.

Eerder voerde VAG al eens een zelfde stunt uit met de Touareg V10 TDI, maar die trok destijds slechts een Boeing 747. De prestatie van de Cayenne is een nieuw record dat, net als Max Verstappen’s leeftijd, geverifieerd is door Guinness World Records. Zowel een Porsche Cayenne S Diesel als een Turbo S kregen de A380 van zijn plek.

De auto’s waren niet aangepast. Wel is er een speciale constructie gemaakt om het vliegtuig vast te maken op de standaard trekhaken van de SUV’s. Om een of andere reden werden er Britse Cayenne’s ingezet voor de exercitie. Cayenne-bestuurder Richard Payne geeft aan dat hij één van de Cayenne’s vanuit Engeland naar Parijs had gereden en later op de dag in dezelfde auto ook weer terug zou rijden naar Old Blighty.

Volgens Payne was het vooral een rare gewaarwording om in de spiegels te kijken en daar een A380 te zien. Kijkend naar de foto’s kunnen we ons daar iets bij voorstellen…