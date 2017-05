Porsche geeft “911R-beleggers” fikse veeg uit de pan

En uw scribent blijkt een profeet te zijn.

Ruim een jaar geleden werd de Porsche 911R(ijtest) onthuld. Deze versie bevatte alle features die de Porsche-adept enthousiast maken: een handbak, een atmosferisch blok met 500 pk en géén clowneske spoiler als op de GT3 RS. Het apparaat werd in een oplage van 991 stuks gebouwd die alleen aan de happy few werden verkocht. Bij Ferrari kijken we er niet van op, bij Porsche ligt dat anders.

En dat blijkt! We schreven eerder al dat men helemaal niet blij is met het feit dat de 911R, misschien wel de ultieme Porsche van de 991-generatie, in veel gevallen als belegging werd gebruikt en niet als de sublieme rijdersauto die het volgens velen is.

De introductie van de nieuwe 991 GT3 Mk.2 zorgde dan ook voor gefronste wenkbrauwen, want deze versie werd weer leverbaar met een handbak. De voorgang was enkel te bestellen met PDK. Bovendien is de nieuweling zonder spoiler te bestellen. Twee van de bijzondere eigenschappen van de 911R was dus een stuk minder bijzonder geworden en dat is niet goed voor de waarde van de auto.

Porsche-baasje Andreas Preuninger is zich er dan ook van bewust dat toekomstige gelimiteerde modellen door sommigen minder snel gekocht zullen worden, maar dat zal hem Wurst wezen. Sterker nog: het is onderdeel van de strategie die Porsche volgt!

“If you’re flipping cars, then I think it’s understandable that you won’t get on the list for the next car if we have more demand than supply. It’s not a punishment but a strategy: to supply the cars to the customers who will really use them. I think that’s just fair.”

Dan nog even terug naar de eerste regel in dit bericht, want waar slaat dat op? Op dit artikeltje natuurlijk! Geen dank. (via: Car and Driver)