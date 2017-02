Porsche geeft de Cayenne twee nieuwe Platinum Editions

Trek de portemonnee maar vast uit je kontzak!

Eerder maakten we al kennis met Platinum Editions van de Cayenne Diesel en de Cayenne S E-Hybrid. Deze edities onderscheiden zich van Cayennes “voor het plebs” met in platina zijdeglans uitgevoerde 20 inch jetsers en sportzetels uit de Cayenne GTS. De S en de S Diesel krijgen 21 inchers, maar er is meer!

Platinum Editions worden geleverd in de lakkleuren zwart, wit, of de metallic kleuren rhodiumzilver, carrawit, purpuriet, mahonie of diepzwart. Her en der zijn onderdelen afgewerkt in hoogglas zwart en de achterruiten zijn standaard donker getint.

Verder staat de aanduiding Platinum Edition op de dorpels en in de hoofdsteunen van de voorstoelen. Zoals gezegd kunnen de Cayenne S en de Cayenne S Diesel in deze uitvoering worden besteld. De gewone S heeft 420 pk en kost 131.300 euro. De S Diesel mag mee voor 140.100 euro en heeft 385 pk.