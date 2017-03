Porsche GT3: de nieuwe handbak-koning in het echt

Het internetje staat in brand want Porsche levert verouderde techniek in hun nieuwste straatracer!

Alles voor de purist, zullen we maar zeggen. De nieuwe 911 GT3 komt met z’n 500 atmosferische pk’s en optionele handbak in het vaarwater van de exclusieve 911 R, die vooral bedoeld was als waardevaste belegging voor de betere Porsche-klant.

Laatstgenoemde zal dan ook niet blij zijn met de introductie van de GT3, die uiteraard ook gewoon met PDK geleverd kan worden. Daarmee zoeft het racemonster in 3,4 seconden naar 100 km/u en pas bij 318 km/u houdt de pret op. Met handbak gaat de standaardsprint in 3,9 tellen, maar ligt de Vmax op 320 km/u.

Keuzes keuzes, wellicht helpt de gallery je bij het doorhakken van de transmissieknoop.