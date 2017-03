Porsche: ja, er komt een opvolger van de 918 Spyder

Bij Porsche zijn ze nog lang niet klaar met hypercars.

Op dit moment zijn de Ferrari LaFerrari, McLaren P1 en Porsche 918 Spyder dé drie hypercars. In de nabije toekomst komt hier verandering in met de komst van de Aston Martin Valkyrie en de AMG Project One. Porsche legt het hypercar-bijltje echter nog niet neer.

Van de 918 Spyder komt namelijk gewoon een opvolger. We hoeven deze echter niet voor 2025 te verwachten, aldus Porsche-topman Olivier Blume tegenover Motoring. Blume zegt dat de Duitse autofabrikant slechts eens in de 10 jaar met een zeer speciaal model komt. Zo maakten we in 2004 kennis met de Carrera GT en in september 2013 presenteerde Porsche de 918 in Frankfurt.

Porsche zegt nog niet te zijn begonnen aan de ontwikkeling van een nieuwe hypercar. Ze houden in de tussenliggende tijd de concurrentie goed in de gaten. “We komen uit de motorsport, dus we zijn gek op competitie”, aldus de topman over de hypercars van Aston Martin en AMG.

Foto: Porsche 918 Spyder in Amsterdam via @dutchstylez op Autojunk