Porsche medewerkers ontvangen blubberdikke bonus

En net als vorig jaar schuilt er in het precieze cijfer nog een beetje Duitse humor ook.

21.000 medewerkers van Porsche die in aanmerking komen voor het de extra doekoe mogen namelijk 9.111 Euro bijschrijven op hun respectievelijke rekeningen. Vorig jaar bedroeg de bonus nog 8.911 Euro, zo meldt Automobilwoche. Toch waren de onderhandelingen over de grootte van de bonus dit jaar lastig.

Dat heeft vooral te maken met de situatie bij Konzernbrüder Audi en Volkswagen. VAG beleefde in 2016 roerige tijden en dat vertaalde zich uit naar de bonus die de medewerkers van deze twee merken kregen. Deze was aanzienlijk lager dan in voorgaande jaren.

Porsche deelde echter niet mee in de dieselgate-malaise. Sterker nog het merk had weer eens een regelrecht topjaar met 237.778 verkochte auto’s en een voor de autowereld ongekend hoog rendement van 17,4 procent. Zoals inmiddels gebruikelijk binnen VAG mogen de medewerkers daar dus van meeprofiteren. Hoewel, dat geldt niet voor álle medewerkers, want er werkten bij Porsche eind 2016 in totaal 27.612 mensen. Enkele duizenden vissen dus achter het net. Tsja, verschil moet er zijn…