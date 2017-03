Porsche onthult de nieuwe 919 Le Mans Prototype

Hier is 'ie dan, de auto waarmee Porsche opnieuw Toyota af probeert te houden van de winst op Le Mans.

Vanochtend stelden we de Toyota TS050 Hybrid aan je voor. Met deze auto wil Toyota eindelijk de Franse endurance-klassieker op haar naam schrijven. In het verleden ontglipte de overwinning de Japanners een aantal keer nipt. Vorig jaar was daarvan het aller pijnlijkste voorbeeld, toen de leidende Toyota met de finish bijna letterlijk in zicht uitviel. Het gebeurde zelfs zo laat in de race dat ondergetekende de titel van het raceverslag nog even moest aanpassen op het laatste moment. Al met al dus een typisch gevalletje snatch defeat from the jaws of victory, zoals engelstaligen dat zo mooi noemen.

Met deze voorgeschiedenis zou dit jaar de overwinning pakken waarschijnlijk alleen maar extra zoet maken voor Toyota. Maar rivaal Porsche wil dat feestje liefst bederven. Sterker nog, de endurance-koning wil niks minder dan opnieuw de ‘Triple’ pakken. Dat wil zeggen winnen op Le Mans en de eindoverwinning pakken in het rijders- en constructeurskampioenschap in het FIA World Endurance Championship. Als wapen om dit te bewerkstelligen sturen ze twee vernieuwde 919 Hybrids het slagveld op.

Volgens teambaas/technisch directeur Andreas Seidl is zo’n 60 tot 70 procent van de 919 nieuw. De carbon-fiber monocoque is gelijk gebleven aan die van de auto van vorig jaar, maar de componenten daaromheen zijn verder ontwikkeld.

Aerodynamica

Voor het nieuwe seizoen zijn er nieuwe regels ingevoerd in het WEC die de downforce van de auto’s verminderen. De LMP1’s kunnen daardoor minder hard de bocht door. Dit is een bewuste keuze met het oog op de veiligheid. Porsche heeft zijn best gedaan de nieuwe 919 vooral zo ‘glad’ mogelijk te maken teneinde snoeihard te gaan op de rechte stukken.

Power

Net als bij de auto van 2016 zet Porsche in op een combinatie van een geblazen viercilinder in V-vorm van ongeveer 500 pk en lithium-ion batterijen die goed zijn voor nog eens 400 pk. De verbrandingsmotor is volgens Porsche de efficiëntste die ze ooit gebouwd hebben.

Daarbij is de 919 volgens Porsche het enige prototype dat de batterij oplaadt tijdens zowel de acceleratie als het remmen. Zo’n 60 procent van de juice komt van een KERS-systeem op de voorremmen en de overige 40 procent komt uit energie herwonnen in het uitlaattraject. Een kleine turbine is in de uitlaat geplaatst en draait tot 120.000 toeren per minuut. Dit schoepenwiel is gekoppeld aan een generator. Slimme tech dus weer van de mannen uit Weissach.

Looks

Direct in het oog springend zijn de joekelig grote koplampen van de nieuwe 919. De glazen voor de koplampen zijn zo groot dat ze waarschijnlijk ook passen op de gemiddelde kleine flat in Monaco die alleen gebruikt wordt om belasting te ontwijken. De rest van de auto lijkt wat slanker en cleaner dan voorheen, wat wellicht het resultaat is van de nieuwe regels. Maar dat kan ook inbeelding zijn.

Coureurs

De nummer 1 auto wordt bestuurd door Neel Jani 33, André Lotterer en Nick Tandy. Allen dertigers die hun strepen verdiend hebben in de racerij. Bij de nummer 2 zitten Timo Bernhard, Earl Bamber, en Brendon Hartley achter het stuur.