Porsche Panamera Sport Turismo is officieel

Voortaan als er iemand verhuist moet worden, kan je nog een andere Porsche kiezen dan de Cayenne. En keuze hebben is prachtig, dus wij juichen de komst van de Panamera Gran Turismo van harte toe.

De mannen en vrouwen bij Porsche hadden de expertise van hun collega’s die al langer stations en Avants hard nodig voor deze lancering, want belangrijke features van de Sport Turismo hebben alles met praktische, aardse zaken te maken. De verhoogde daklijn maakt de in- en uitstap achterin makkelijk en zeer innovatief is de 2+1-configuratie voor de achterpassagiers. Geheel McLaren-F1-stijl zijn er twee zitplaatsen aan weerszijden en daar tussenin is nog een zitplaats te vinden. Porsche zou Porsche niet zijn als ze toch nog een stap verder gingen met dit concept en zo zijn er voor de voorpassagier en bestuurder ook nog twee aparte stoelen te vinden. Bijzonder innovatief allemaal en dit is dan ook de eerste Panamera met drie zitplaatsen achterin. De +1 op de achterbank heeft bovendien de mazzel dat de cardantunnel tussen zijn benen doorloopt, zodat er een praktische plek ontstaat om bijvoorbeeld een iPad neer te zetten.

Voor mensen die ook wat moeite hadden om afscheid te nemen van hun Blackberry of Nokia 3110 levert Porsche de Panamera Sport Turismo ook als vierzitter met twee elektrisch verstelbare stoelen achterin. Het design is inmiddels al vernieuwend genoeg, we hoeven niet alle veranderingen in één keer mee te pakken.

Hart van de Panamera Sport Turismo vormt de bagageruimte en die is dan ook maar liefst 25 liter groter dan bij de Panamera limousine (rijtest). Met volledig neergeklapte achterbank en door de complete interieurhoogte te gebruiken, kan de winst zelfs oplopen tot 50 liter, wat ongeveer de inhoud is van een grote pedaalemmer.

Fraai is de Panamera Avant Sport Turismo overigens wel, vanaf de B-stijl zijn ramen en dak langer en dat smoelt goed. Porsche zelf rept van “een opvallende D-stijl die in typische coupé-traditie overgaat in de markante schoudersectie”, maar als je een echte coupé wil zou ik bij de lokale Porsche dealer toch gewoon naar een 911 vragen.

Net als de reguliere Panamera krijgt ook de Sport Turismo een adaptieve spoiler. Porsche rept van een primeur in het segment (welke dan?), maar een verstelbare spoiler aan het einde van het dak zagen we nog nooit. De spoiler is onderdeel van Porsche Active Aerodynamics (PAA) en kan drie verschillende standen aannemen en tot 50 kilogram extra neerwaartse druk genereren. Erg gaaf is dat bij een geopend panoramisch schuifdak en snelheden vanaf 90 km/u de spoiler onder een hoek van +26 graden te staan om windgeruis tegen te gaan.

Een heerlijke espresso (das Italiaans) drinken kan vanaf heden bij uw lokale Porsche dealer en de Panamera Sport Turismo (klinkt Italiaans, is hartstikke Duits) is dan ook direct te bestellen. Vanaf oktober 2017 zullen we de Sport Turismo daadwerkelijk in Nederland zien. Naar goed Duits gebruik zijn de prijzen niet bepaald mals, maar bizar genoeg krijg je voor slechts 600 euro een upgrade van 132 pk bij bestellen van de plug-in E-Hybrid. Mocht je ooit een Panamera 4 Sport Turismo op gele platen zien, dan weet je dat die eigenaar de extra 95 liter bagageruimte erg hard nodig had.