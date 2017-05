Porsche Panamera Turbo Executive: rijtest en video

Dit is de auto met die spoiler. Die hele grote, uitvouwende spoiler die een soort ballet-uitvoering doet. De vorige generatie Panamera Turbo had die overigens ook al, maar de huidige spoiler maakt meer indruk. Laten voor Porsche hopen dat de Panamera als geheel dat ook doet.

[ Eerst kijken, dan lezen? Bekijk de video HIER! ]

Oh en nee, daarmee wil ik niet zeggen dat de vorige Panamera geen goede auto was. Dat was die namelijk wel, maar de nieuwe generatie moet het uiteraard nog beter doen. Qua looks lijkt dat in ieder geval gelukt, de relatie tussen mijn ogen en de eerste generatie Panamera was altijd wat moeizaam. Soms kwam er eens een versie langs die lekker oogde, maar in de basis was het teveel een moeizaam uitgerekte 911 geworden.

Executive

Dat er een verlengde, Executive genaamde, versie van de Panamera is, dat is niet nieuw, maar het is wel nieuw dat Porsche daar direct bij de ontwikkeling rekening mee houdt. Blijkbaar overviel de vraag naar meer ruimte op de achterbank Porsche, want pas na de facelift kwam er een verlengde versie. Erg evenwichtig was het ontwerp van de eerste generatie Panamera Executive bovendien niet, waardoor deze de weinig vleiende bijnaam de “tekkel” kreeg. Voor de tweede generatie is dat rechtgezet, nu zal je twee keer moeten kijken om te zien of het een reguliere Panamera of een verlengde Executive is.

Zowel de wielbasis als de lengte nemen exact met 150 mm toe, waardoor de Panamera Executive op 1 mm na de 5 meter 20 aanstipt. De extra centimeters aan wagenlengte en wielbasis komen geheel ten goede aan de achterpassagiers. Allereerst staat de rugleuning 40 mm schuiner, de resterende 110 mm vertaald zich in extra beenruimte.

Met het woord achterbank doe je de Panamera Executive overigens tekort, want net als voorin zijn de achterzetels verwarmd en meervoudig elektrisch instelbaar. Voor extra comfort is adaptieve luchtvering met elektronisch geregelde demping (Porsche Active Suspension Management/PASM) ook standaard op de lange Panamera.

De extra centimeters “blik” en een rijkere uitrusting zorgen er helaas ook voor dat de Executive 85 kilogram zwaarder is dan de korte versie. Met het overschot aan pk’s merk je daar gelukkig niets van, de Panamera Executive is praktisch net zo snel. En als ik schrijf “snel”, dan bedoel ik bloedverziekend snel. De Panamera Turbo is een alleenheerser qua acceleratie, pas boven de 270 km/u begint de luchtweerstand duidelijk een rol te spelen. Heel vervelend als je perse 300+ wil toppen, maar praktisch gezien nauwelijks een belemmering. Met lang aandringen claimt Porsche dat de Panamera Turbo 306 km/u moet lopen. De sprint naar de 100 duurt overigens maar 3,9 seconden.

De krimpende Panamera

Het betere gooi- en smijtwerk doen wij ter redactie toch het liefst met een wat kleiner exemplaar. Minder massa om mee te werken, minder ruimtebeslag tijdens het plezier maken, het zijn allemaal voordelen van kleinere exemplaren. En zoals het een “playmate” betaamt, mogen sommige dingen dan wel weer een maatje groter zijn. En nee viespeuk, ik heb het dan over de motorisering. Als er een muurtje gesloopt moet worden, neem ik ook geen reflexhamertje mee. Het is simpelweg zo dat de meeste reisauto’s veel lekkerder worden van een paar paardenkrachten extra. En nu ik er over nadenk: de meeste andere auto’s ook.

Terug naar de krimpende Panamera: ondanks forse buitenmaten en een stevig gewicht, is de Panamera een leuke speelkameraard. Zelfs op Dijkwegen waar een motorfiets beter tot zijn recht zou komen, is het leuk sturen met de Panamera. De op de Turbo standaard gemonteerde vierwielbesturing helpt. Tot 50 km/u stuurt de achteras in tegengestelde richting. Daarboven in dezelfde richting, waardoor de virtuele wielbasis langer en de stabiliteit vergroot wordt.

Turbo, Turbo, Turbo

Dit is de Panamera Turbo en dat die nog zo heet heeft louter met historie te maken. Vroeger was je absoluut de man als je een Porsche 911 met een turbo compressor had aangeschaft. Nu is het eerder andersom, want in het hele modellengamma van Porsche is nog maar één auto te vinden die geen turbo heeft en dat is de 911 GT3. Er zijn twintig varianten van de 911 en ze hebben allemaal een turbo. De Panamera Diesel heeft turbo’s, de gewone Panamera ook, de Panamera S heeft ze en de hybride versies van de Panamera hebben, je raadt het bijna niet: ook turbo’s.

Het zou Porsche sieren als ze de Panamera Turbo zouden omdopen tot Panamera V8, want de Turbo is de enige die met een V8 is uitgerust. Naast de Turbo S E-Hybrid, die moet dan V8 S E-Hybrid gaan heten. De Panamera S Diesel is overigens ook een V8, maar de benzine Panamera S heeft een V6. Ben je er nog?

Het blok van de Turbo wordt inmiddels gedeeld met Audi en Bentley en is (gedeeltelijk) een oude bekende. De vierliter V8 met twee turbo’s komt in verschillende gedaantes terug in o.a. RS6, RS7 en diverse Bentleys. Voor de Panamera levert de V8 maximaal 550 pk, maar het is al vanaf 3000 toeren per minuut dat er 340 pk beschikbaar is. Dit is een hele serieuze machine, maar het was interessant om te merken dat je er toch niet snel door de magische grens van driehonderd mee heen breekt. De 911 GTS met dik honderd pk minder leek dat veel makkelijker te doen, met dank aan een veel kleiner frontaal oppervlak.

Conclusie, concurrentie en prijzen

Een reguliere Panamera is er al vanaf € 108.000. Dat is redelijk in lijn met de prijzen van A8, 7-serie en S-klasse, maar de Panamera heeft geen modale familieleden zoals de A1, 1-serie en A-klasse. Het maakt de Panamera, in mijn ogen, net iets specialer, maar daarmee in andere ogen wellicht ook wat patseriger.

Vergeleken met de concurrentie stuurt de Panamera scherper, wellicht komt de Maserati Quattroporte nog wat in de buurt, maar de Italiaan legt het qua afwerking ruimschoots af en is een stuk langzamer in rechte lijn.

Subliem afgewerkt, lekker smoelend, goed sturend, meer dan genoeg ruimte en prestaties waarover niemand kan klagen. Blijft er maar één dingetje over: de Panamera Turbo Executive kost € 207.700. Zonder opties, that is. Aan het einde vinden we dan toch het nadeel van Porsches limousine: hij is zeker niet voor iedereen weggelegd. Filmpje!