Porsche-topman: Nordschleife-tijden maken geen hol uit

Een uitspraak die we wel vaker horen.

Tijden op de Nürburgring. In sommige gevallen zeggen ze niets, terwijl juist in andere gevallen een goede tijd wel daadwerkelijk wat toevoegt. Andreas Preuninger, topman bij de GT-divisie van Porsche, is er in elk geval duidelijk over. Volgens hem maakt een tijd niet zoveel uit. Het onderwerp kwam aan het licht toen Preuninger sprak over de keuze van Porsche om de handbak weer te introduceren met de komst van de facelift van de 911 GT3.

Een handbak verliest het vandaag de dag op vrijwel alle vlakken van de moderne automaat. Acceleratie- en rondetijden gaan nu eenmaal een stuk sneller met een bak in de auto die automatisch in een mum van tijd springt van versnelling naar versnelling. “Het maakt me niet uit dat de concurrentie misschien wat sneller is op de Nurburgring dan wij. Om eerlijk te zijn: als je een auto hebt die afgesteld is voor de ‘Ring, dan zijn de prestaties voor op de straat alles behalve optimaal.”

En juist daar slaat Preuninger de spijker op z’n kop. De 911 GT3 is juist een auto die dagelijks inzetbaar is voor op de openbare weg, maar ook ongelofelijk snel uit de hoek kan komen op een circuit. Voor wie het allemaal wat extremer mag is er altijd nog de RS. “De handbak op de GT3 is niet voor mensen die op zoek zijn naar absolute snelheid. Het gaat om het gevoel dat erbij komt kijken.”

De topman verwacht dat zo’n 30 procent van de orders goed zal zijn voor een GT3 met een handbak. Het gefacelifte model werd door Porsche gepresenteerd tijdens de autosalon van Genève. Vanaf juni staat de vernieuwde GT3 bij de dealer. (via Autoguide)