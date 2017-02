Priceless! Dude dist Beyoncé met een ouwe Porsche

De ster die groot werd met Destiny's Child poseerde zwanger en wel op een Porsche 914. Dat vraagt om een gepaste reactie.

Beyoncé, een van de grootste popsterren van nu én de vrouw van niemand minder dan Jay-Z, met bijzonder weinig kledij op een Porsche 914. Tot zover niks bijzonders, ware het niet dat mevrouw momenteel zwanger is van een tweeling. Hoop gedoe, enórm veel likes op Instagram, uitzinnige tienerfans, een trotse Jiggerman; de kiekjes brachten nogal wat teweeg.

Christian O’Bryan, lolbroek en eigenaar van een rode Porsche 914, realiseerde zich plotsklaps dat hij exact dezelfde auto in de garage had staan. 1 + 1 = 2 en dus nam hij gekleed in z’n onderbroek een kiekje bovenop z’n klassieker.

De frisse bloemetjes op Beyoncés kiekje maakten plaats voor een paar dooie struiken en de dromerige wolkjes moet je er zelf even bij denken, maar alles bij elkaar is het resultaat goed voor een milde vrijdagavondglimlach. Well played!

Het kiekje leverde overigens in no-time meer dan een miljoen views en 1.000 comments op en Christian ging dan ook keihard viral. Voor de Porsche-adept die zich zorgen maakt over de staat van de 914: O’Bryan heeft in totaal drie van zulke auto’s. Dit exemplaar is met nog een andere 914 bestemd voor onderdelen, de derde Porsche rijdt gewoon.