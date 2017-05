Productievariant Model 3 zal nauwelijks afwijken van concept

Deze tekening geeft een eerste glimp op de productievariant van de nieuwe Model 3.

2017 zal voor Tesla het jaar worden van de Model 3. Recent werd een testmodel op de openbare weg van alle kanten gefotografeerd. De reacties op dat draadje waren behoorlijk fel. Jullie lieve Autoblog-lezers waren niet echt onder de indruk van de aanstaande elektrotopper van Tesla als het ging om zijn uiterlijk.

In dat geval hebben we een slechte mededeling. De productieversie zal qua uiterlijk nauwelijks gaan afwijken van het prototype. Electrek wist een officiƫle tekening van het chassis in handen te krijgen. Wat je ziet is de kale body van de Model 3. De body toont veel overeenkomsten met eerdere concepts. Vooral de simplistische voorkant (op basis van het concept) oogt seksloos en maakt niet hebberig.

De productie van de Model 3 moet in juli van start gaan. Zo nu en dan spot men een testauto op de wegen in de U S of A. Onderstaande grijze Model 3 werd bijvoorbeeld onlangs gespot bij het hoofdkwartier van Tesla.