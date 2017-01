Project Kahn verbouwt de Range Rover Evoque Cabriolet

Voetbalvrouwen opgelet!

De Range Rover Evoque Cabriolet is door Project Kahn even stevig onder handen genomen. Een uitkomst, mocht blijken dat uw Gooische buurvrouw ook zo’n onthoofde PC Hooft-tijger op de oprijlaan heeft gezet recent. De mannen van Kahn kunnen uw Evoque Cabriolet voorzien van andere bumpers, grille, kofferbakspoiler en een dubbele centrale uitlaatpijp. Ook zijn er Kahn-letters verkrijgbaar om de Range Rover-opschriften te vervangen.

Een verlagingsset zorgt ervoor dat de 22 inch RS-jetsers nog net wat lekkerder de wielkasten vullen. Ook willen ze gerust uw remklauwen een ander kleurtje meegeven. In het interieur kunt u genieten van fijn leder met contrasterende stiknaden. Ook zijn het dashboard, de deurgrepen en het centrale bergvak met geperforeerd leer bekleed. Bovendien heeft Kahn hun eigen ontworpen gear selector op voorraad om uw interieur verder op te leuken. Finishing touch: luxe vloermatten.

De auto op de foto’s is uitgevoerd in Phoenix Orange en heeft een 2.0 TD4 motor onder de kap met 180 pk. Hij is te koop, mocht u interesse hebben in exact deze uitvoering.