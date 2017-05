Putain! Renault stelt nieuwe F1-motor uit

De Fransen zouden een verse aandrijflijn meebrengen naar de GP van Canada. Dat plan valt echter in het (of de?) water.

Niet zulk lekker nieuws voor Max en concullega’s, want Renault heeft uit voorzorg besloten om de nieuwe motor pas later in het seizoen te verdelen onder de teams. De reden? Men wil er zeker van zijn dat de boel heel blijft en dus neemt de ontwikkeling meer tijd in beslag.

De GP van Canada staat medio juni op de kalender. Renault mikt nu echter op een introductie van de nieuwe motor tegen eind juli, nog vóór de zomerbreak. De Fransen benadrukken te geloven in de weg die ze op motorengebied zijn ingeslagen. De aandrijflijn levert power genoeg, het is nu alleen zaak om de betrouwbaarheid op te krikken.

Gooit dat roet in het eten van Red Bull? Ja natuurlijk! De Brits/Oostenrijkse renstal hoopte binnen een paar races mee te doen om de titelstrijd, zeker omdat het team binnenkort met een stevige update van het chassis komt. Aan de andere kant hebben we liever dat Max en Daniel steady meedoen om de plaatsen achter Ferrari en Mercedes, dan dat ze op P1 en P2 uitvallen met een rokende TAG Heuer. Jullie idee? (via: autosport.com)