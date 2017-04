Quiz: herken de achterruit van deze lelijke Aston Martin

Als je je eten kunt binnenhouden tenminste.

Doorgaans zijn we ter redactie fan van shooting brakes, maar allemachtig, dit ding is een partijtje mislukt. Je kijkt hier naar een Aston Martin V8 Sportsman, die gelukkig slechts gebouwd is in een oplage van drie stuks. Overigens waren van diens ‘voorloper’, de grotendeels gelijke Aston Martin Virage, al een veel geslaagdere estate- en sedan-conversie.

Dit exemplaar wordt binnenkort geveild en men verwacht zelfs zo’n 350.000 euro te gaan vangen voor dit gedrocht. Voor nu niet interessant, want ik meen te herkennen van welke burgermansauto men het achterruitje heeft gebruikt. Weet jij het ook? Eeuwige roem en lauw pils voor de eerste met het juiste antwoord!