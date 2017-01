Raad eens wat het kostte om deze Aston te laten fixen

De eigenaresse was het in elk geval niet eens met het bedrag op de factuur.

Mevrouw was aanvankelijk dolblij met haar DB9 (in Canada ongeveer 200.000 dollar waard) in de bijzondere kleur Skyfall Silver, een tint die uiteraard verwijst naar de gelijknamige Bond-film. Alles goed en wel, tot de eigenaresse een slippertje maakte met deze fikse schade tot gevolg. Zij, Jessica Liu, schoot naar eigen zeggen zonder verklaring van de weg af waarna het rechter voorwiel een steen raakte. We laten het maken van vrouwen- en Aziaten-kunnen-niet-rijden-grapjes even aan jullie over.

Liu had de auto nog maar kort in haar bezit, bovendien was de DB9 (rijtest) slechts WA-verzekerd. Waarom weten we niet, het ís zo. Vervolgens bracht een gespecialiseerde Aston Martin-garage haar een bedrag van 132.000 Canadese dollars in rekening voor het repareren van de prachtige DB9. De bron somt de volgende zaken op met de bijbehorende bedragen:

Skyfall Silver lak: $ 900

Een koplamp: $ 7.000

Twee keramische remschijven: $ 30.000 + arbeid

Een nieuw subframe: $ 25.000 + arbeid

De eigenaresse is woest. Ze hoeft de auto niet eens meer terug. In plaats daarvan wil ze haar geld terug van de dealer omdat ze de DB9 niet meer vertrouwt en er ook niet meer in durft te rijden. Liu neemt nu advocaten in de arm om de kwestie alsnog op te laten lossen. Als kosten daadwerkelijk een dingetje zijn, adviseren we haar van harte om dat vooral niet te doen. Een rij-/slip-/driftcursus is een veel beter idee. (Via: Richmond News)