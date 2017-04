Raad eens wie z’n twee Veyrons verkoopt

Het is niet Michel Perridon.

Niemand minder dan Floyd Mayweather is zijn Veyrons alweer beu. De ex-bokser die voor een gevecht met Conor McGregor tóch nog een keer de ring in stapt voor het zoveelste gevecht van de eeuw betaalde niet al te lang geleden 6,5 miljoen USD voor de Veyron Grand Sport en Veyron Grand Sport Vitesse. De auto’s staan te koop bij Luxury Auto Collection in Scottsdale (Arizona).

Z’n Grand Sport mag nu mee voor 2,45 miljoen USD. Het gaat om een cabrio die is gespoten in wit in combinatie met rode accentjes, met rood/wit leer in het interieur. Het ding heeft slechts 1.650 mijlen op de teller.

De Grand Sport Vitesse heeft 200 pk’s meer en komt uit op een totaal van 1.200 stuks. Het gaat bovendien om een cabrio in de world record-uitmonstering, oftewel zwart en oranje. Op de teller van dit beest staan slechts 1.041 mijlen en hij mag mee voor 3,95 miljoen USD.

Naar verluidt houdt Mayweather opruiming in het wagenpark om plaats vrij te maken voor z'n nieuwe Chiron. Wat de bokser, die volgens schattingen goed is voor een vermogen van zo'n 400 miljoen USD, nog meer in de garage heeft staan