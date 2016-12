Raad jij wie deze conceptcar bouwde?

Voor je echt in de feeststemming komt nog eventjes die hersens laten kraken!

Het is ruim 26 jaar geleden dat Renault vriend en vijand verraste met de Laguna Concept. Dit dakloze studiemodel werd gepresenteerd op de Autosalon van Parijs in 1990. Fransen staan bekend om hun lekker frisse kijk op de zaken en dus kreeg de Laguna geen dak of voorruit. Mais non! In plaats daarvan mochten bestuurder en passagier een Daft Punk-achtige bril op de snufferd zetten. Die bril was bovendien uitgerust met speakers, dus geen geneuzel met zware audiosystemen en dergelijke.

Onder de kap ligt een geblazen 2.0 viercilinder die 210 pk richting alle vier de wielen vuurde. Het standaardsprintje duurde minder dan zes tellen en dat was voor die tijd behoorlijk rap. De topsnelheid lag rond de 250 km/u. Maar hey, rijplezier stond bij de ontwikkeling van de Laguna Concept dan ook hoog op de prioriteitenlijst. Ook zat er een rollbar in die in 0,1 seconde omhoog popte bij onheil.

Uiteindelijk zou de Laguna Concept een opwarmertje zijn voor de Renault Sport Spider, die het eveneens zonder voorruit deed. Overigens zijn er nog veel meer voorbeelden van auto’s zonder windscherm. Check dit lijstje van collega @Dizono maar eens.