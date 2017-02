Range Rover restaureert klassiekers voor ENORM bedrag

Het merk is net als concerngenoot Jaguar druk bezig met het onderstrepen van de eigen heritage. Helaas voor de liefhebber hangt daar wel een stevig prijskaartje aan.

Onder het Reborn-label gaan de Britten tot het gaatje om oude 4×4’s er weer tiptop bij te laten staan. Deze Range Rover Classic in Bahama Gold is daar een voorproefje van. De 3.5 V8 onder de kap is met zo’n 140 pk geen bonnenpakker, maar dit ding moet excelleren in de modder. En dat doet ‘ie.

Klassiekers restaureren kost geld en liefhebbers zijn kennelijk bereid om het ervoor neer te tellen. Het merk wil in elk geval een batch van 10 auto’s restaureren en verkopen tegen prijzen vanaf 135.000 pond, oftewel zo’n 160.000 euro! Dat je voor dat geld ook een splinternieuwe RR kunt kopen had je zelf ook al uitgerekend, maar zo’n oudje is dan wel weer erg cool.

Zoals gezegd is ook Jaguar bezig met het opknappen/bouwen van klassiekers. We schreven al over een splinternieuwe XKSS, ook bouwde het merk alsnog een serie E-Type Lightweights.