Range Rover Velar: nieuw model tussen Evoque en Sport

Range Rover dropt een bommetje: er komt een nieuw model tussen de Evoque en de Sport, genaamd Velar.

De Range Rover Velar is daarmee een auto in formaatje Jaguar F-Pace. Dat had Range Rover natuurlijk nog niet, dus was het geen gek plan om dit model leven in te blazen. De auto moet een echte Range Rover worden: dus elegant maar tegelijkertijd onverslaanbaar in het terrein.

De naam Velar is niet volledig uit de lucht gegrepen, want in 1969 gebruikte Land Rover die naam voor het eerst. Toen werd de sticker geplakt op de eerste prototypes voor de Range Rover. De mensen die destijds de Range Rover aan het ontwerpen en bouwen waren hadden 26 prototypes die ze een naam moesten geven. Ze besloten toen Velar te gebruiken, afgeleid van velare dat zoveel betekent als “sluieren” of “bedekken” in het Latijn. Inkoppertje: deze auto zal het ongetwijfeld retegoed gaan doen in de Arabische wereld.

De onthulling vindt een week voor de autoshow van Genève al plaats, op 1 maart aanstaande.