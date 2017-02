Rechter: pastafari’s krijgen terecht geen rijbewijs

Keiharde "diskriminasie" of heeft de rechterlijke macht een puntje?

Een korte inleiding voor wie toevallig geen culturele antropologie heeft gestudeerd. Pastafari’s geloven in het Vliegend Spaghettimonster, bovendien denken ze dat je in de hemel biervulkanen en hele legers aan strippers zult aantreffen. Het gaat wat ver om hier een hele beschrijving van deze religie te geven (Google helpt je verder), maar deze club komt regelmatig in het nieuws omdat aanhangers op officiële documenten gefotografeerd wil worden met een vergiet op het hoofd. Voor je denkt dat ondergetekende uit het medicijnkastje heeft gesnoept: alles wat hierboven staat kun je checken op de site van de beweging.

Dat vergiet op foto’s levert trouwens regelmatig problemen op met overheidsinstanties en da’s ook nu het geval. Een man in Eindhoven vroeg een nieuw rijbewijs aan en leverde daarop een foto in waarop hij, inderdaad, een vergiet op het hoofd draagt. De burgemeester weigerde vervolgens het rijbewijs af te geven omdat pastafarisme niet als een geloofsovertuiging kan worden aangemerkt. Kleine sidenote: rastafari is ook geen geloofsovertuiging, maar een levensbeschouwing.

De Eindhovenaar liet het er niet bij zitten en tekende bezwaar aan. Dat werd verworpen en dus ging het hele spul naar de rechter. Die hakte vandaag de knoop door. De burgemeester mocht afgifte van het rijbewijs weigeren omdat pastafarisme niet als een voldoende serieus geloof kan worden aangemerkt. Bovendien kon eiser enkele vragen over zijn geloof niet beantwoorden op de zitting en dus werd zijn beroep met een ferme zwaai van tafel geveegd. De uitspraak kun je hier op het gemakje teruglezen. De relevante zaken vind je bij 5.5.

Conclusie: prima als je gelooft in vliegende spaghettimonsters, maar dan wel zonder een vergiet op je hoofd. Ofzo.