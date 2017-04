Red Bull dreigt met vertrek uit de Formule 1

De Brits/Oostenrijkse renstal heeft het weer eens op de heupen.

Enige tijd geleden dreigde het team ook al om de Formule 1 achter zich te laten. Toen was onzekerheid omtrent een motorleverancier de reden van alle speculatie en ook nu heeft het iets met krachtbronnen te maken. Onlangs vonden namelijk meetings plaats waar werd gesproken over de motoren die nĂ¡ 2020 in de Formule 1 worden gebruikt.

Helmut Marko voert de druk op Liberty Media echter op door te stellen dat de F1-bazen voor het einde van dit jaar moeten bevestigen dat per 2021 een onafhankelijke motorleverancier in de Formule 1 komt om krachtbronnen te leveren.

Met het huidige motorenreglement in het achterhoofd klinkt dat als een slecht plan, want de aandrijflijnen die nu gebruikt worden zijn enorm complex dankzij alle elektrische systemen. Marko wil daarom dat de nieuwe motoren snel, luid en relatief simpel worden.

De aandrijflijnen moeten volgens de Oostenrijker minder dan 10 miljoen dollar gaan kosten en dus wordt het voor veel meer partijen interessant om die dingen te gaan bouwen en leveren. Als men er niet in slaagt om zo’n onafhankelijke fabrikant aan te wijzen voor 2018, kan Marko niet garanderen dat Toro Rosso en Red Bull actief blijven in de Formule 1.

Behoorlijk dreigende taal dus van de man die samen met Gijs van Lennep ooit won op Le Mans, maar we verwachten dat het allemaal wel mee zal vallen. Jullie idee?