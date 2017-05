Red Bull gaat remproblemen onderzoeken

Werk aan de winkel voor Red Bull om een blamage in Spanje te voorkomen.

Het enige goede aan de Red Bull-auto is dat ‘ie mooi is. Dat waren de woorden gisteren van Daniel Ricciardo na afloop van de Grand Prix van Rusland. De AustraliĆ«r viel gisteren uit tijdens de race na problemen met de remmen. Eerder dit seizoen had ook teamgenoot Max Verstappen troubles met de RB13. Aan de monteurs van de energiedrankjesfabrikant de taak om zo spoedig mogelijk te achterhalen wat nu precies de problemen zijn. Christian Horner, teambaas bij Red Bull, heeft duidelijk gemaakt het vinden van de oorzaak of oorzaken absolute prioriteit heeft. Hij denkt dat er mogelijk meerdere issues aan de hand zijn.

Het is te hopen voor Red Bull dat de aanstaande race in Barcelona beter gaat verlopen. De auto’s krijgen een nieuw chassis dat ervoor moet gaan zorgen dat het gat tussen de Ferrari’s en Mercedessen kleiner wordt. Jan Lammers gelooft niet dat Red Bull gaat stunten tijdens de Grand Prix van Spanje. De Nederlander zei tegenover de NOS (video) dat hij niet verwacht dat Max beter gaat scoren dan een vijfde plek.