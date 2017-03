Adrian Newey heeft z’n Mojo terug!

Altijd lekker om de avond met goed nieuws af te ronden!

Nog steeds geldt Adrian Newey als dé sterontwerper van de Formule 1. Naar het schijnt weet de beste man nog niet eens hoe je een computer aanzet, maar geef ‘m papier en potlood en hij tekent gegarandeerd een winnaar op vier wielen. Newey heeft zich een poosje minder met het F1-team bemoeid, aangezien de Aston Martin Valkyrie de nodige aandacht opeiste.

Gelukkig voor ons heeft de ontwerper zich bijna volle bak met de nieuwe Red Bull RB13 beziggehouden en volgens teambaas Christian Horner gaat het allemaal goed komen. Tenminste, dat denken we op basis van de volgende quote:

Adrian Newey has his mojo back again

Klabats! Dat schept vertrouwen. Horner is er wel als de kippen bij om daaraan toe te voegen dat Newey nog steeds zijn aandacht verdeelt tussen de Valkyrie en de RB13. Desalniettemin hebben de nieuwe reglementen het heilige vuur in de ontwerper aangewakkerd en zet ‘ie zich weer vol passie in voor het F1-team.

Of die noeste arbeid de nodige vruchten afwerpt zien we volgende week in Australië. Verbind dus niet teveel conclusies aan de testtijden van vorige week en de week ervoor, want we hebben geen idee wat de verschillende teams precies uitprobeerden. Bovendien gaan er hardnekkige geruchten dat Red Bull weleens zeer verrassend voor de dag kan komen in Melbourne en dat het team allesbehalve het achterste van de tong heeft laten zien. (via: crash.net)

Dan nog een vrolijk plaatje, omdat jullie de link waarschijnlijk ook legden: