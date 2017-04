Regen tijdens eerste training GP China, Max in topvorm

Gaat Moeder Natuur onze jonge vedette een handje helpen?

Als het weer zondag in Shanghai net zo belabberd is als vandaag, dan bestaat er een goede kans dat we Max verder vooraan zien dan je op basis van het vorige resultaat kan en mag verwachten. Twee weken terug werd Verstappen in Australië vijfde, op gepaste afstand van Ferrari en Mercedes-AMG, terwijl hij zojuist tijdens de kletsnatte eerste vrije trainingen de allersnelste tijd noteerde.

Daarbij moet wel worden aangetekend dat de training lange tijd stil werd gelegd omdat het zo hard regende dat de traumaheli niet zou kunnen landen bij het ziekenhuis, maar de coureurs mochten na 45 minuten toch van start gaan. Van regen was toen geen sprake meer, maar de baan was nog kletsnat.

Op zijn intermediates was Verstappen vervolgens heer en meester, ruim anderhalve seconden sneller dan Massa op plek twee en liefst drieënhalve seconden sneller dan Ricciardo, die een achtste tijd liet noteren. Na slechts een half uurtje was de training weer voorbij en zowel Hamilton, Vettel als Raikkonen hebben geen meter gereden. Alleen Bottas kon enkele ronden afleggen op de kletsnatte baan, maar deed ruim vier seconden langer(!) over een rondje dan Max.

Vooralsnog voorspelt men voor zondagochtend regen in Shanghai, met opklaringen in de middag. Laten we hopen dat de baan nog flink nat is als de lichten om 14:00 lokale tijd op groen springen. Vertaald naar Nederlandse tijd begint de race om 8 uur ’s ochtends.