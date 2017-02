Renault koopt vervolging in Nederlandse omkopingszaak af

In de omkopingszaak waarin defensie centraal stond, waren de ogen vooral gericht op Pon. Renault had ook geen schone handjes, maar met geld is veel te koop.

De Nederlandse Renault-importeur werd ervan verdacht tussen 2004 en 2012 een defensieambtenaar te hebben omgekocht met buitenlandse snoepreisjes, vallend onder de noemer “ongeoorloofde giften”. Ook zou een Renault-dealer lease- en schadeherstelkosten van privĂ©auto’s van deze man hebben betaald. Niet geheel toevallig was deze ambtenaar onder meer belast met het wagenparkbeheer.

Verder rept het OM over een verkoopmanager van Renault die bij diverse stinkende zaakjes betrokken zou zijn. Deze man is intussen niet meer werkzaam bij het merk, maar hij mag binnenkort wel bij de rechter uitleggen hoe de boel volgens hem in elkaar zit.

De betalingen zijn uiteraard gedaan omdat Renault hoopte enkele flinke orders binnen te slepen. Uiteindelijk heeft het merk strafvervolging afgekocht door twee miljoen euro aan het Openbaar Ministerie te lappen. Eerder deed Pon iets vergelijkbaars, toen ging het echter om een bedrag van 12 miljoen euro.