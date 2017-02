Renault Mégane (2002–2008) – occasion video & aankoopadvies

Na het succes van de eerste generatie Mégane had Renault iets te doen: een vervolg-verkoophit bouwen.

De Renault Mégane II kwam op de markt in 2002 en werd in 2006 gefacelift, waarbij het belangrijkste nieuws bestond uit een frissere neus, beter interieur en de voorwielophaning van de Mégane RS voor alle Méganes. Meest opvallend was de ronde achterruit bij de hatchbackmodellen, iets wat ervoor zorgde dat de Mégane II wat minder een allemansvriend was dan zijn voorganger. De styling was in lijn met die van de Vel Satis en Avantime. Wellicht dat de auto daarom in 2008 al vervangen werd door de derde generatie Mégane.

De Mégane was er in veel verschillende varianten: de drie- en vijfdeurs hatchback, een sedan, een estate, een MPV (Scénic) en een Coupé Cabriolet. De laatste twee varianten zijn wezenlijk anders opgebouwd en laten we in dit advies buiten beschouwing, maar uiteraard zijn er wel grote raakvlakken, zeker op het gebied van de aandrijflijnen. Motorisch gezien was er ook voor ieder wat wils, met benzinemotoren variërend van 81 tot 225 pk, en diesels van 80 tot 175 pk.

Aanbod op Marktplaats

Op Marktplaats.nl staan ongeveer 660 Renault Mégane II’s te koop, als we de cabrio en MPV niet meerekenen. De goedkoopste auto’s gaan onder de €500 weg, terwijl de meest frisse RS’jes weg mogen voor €10.000. Vijf van de zes auto’s zijn voorzien van een benzinemotor. De automaat is zeldzaam, ongeveer 40 auto’s zijn daarmee uitgerust.

Pluspunten

Goede rij-eigenschappen, zeker na de facelift

Veel waar voor je geld

Groot aanbod

Aandachtspunten

Motor en aandrijflijn

De bobines van de benzinemotoren gaan stuk. Elke cilinder heeft een eigen bobine, dus als er één gaat kun je er vanuit gaan dat de rest ook spoedig volgt. Zorg ervoor dat je de auto direct stopt als één van de cilinders uitvalt, daarmee voorkom je verdere schade aan de motor.

Als een dieselmotor in een Mégane slecht loopt, is dit meestal te wijten aan een slecht functionerende EGR-klep.

Een slecht lopende of moeilijk startende motor is vaak te herleiden tot een stekker rechtsvoor in de motorruimte. Maak deze even goed droog, en dikke kans dat het probleem verholpen is.

Exterieur

De Mégane II heeft in principe geen roestproblemen. Als je dus roest spot, dan is het waarschijnlijk dat de auto schade heeft gehad die slecht hersteld is.

Lampjes gaan vaker stuk dan Trump vrouwen kan beledigen, maar de lampjes zijn lastig te vervangen. Wees voorbereid op een scheldende monteur als je het laat doen.

De afvoer onder de voorruit moet ten alle tijde schoon gehouden worden. Als zich teveel water ophoopt loopt dit het interieur in en dat weer droog krijgen is bijna onmogelijk.

Interieur

Deze generatie Renault Mégane is echt zwak op het gebied van elektronica. Check alle elektronische delen, met name of de boordcomputer goed werkt.

Vroege auto’s verzamelden water in de zekeringkast, wat voor allerlei elektronische problemen kon zorgen.

Renault kan je aan een kit helpen om de boel waterdicht te maken, mocht dit nog niet gebeurd zijn. De bediening van de elektrische ramen gaat nog wel eens stuk, check goed of deze werken.

De keycard is gevoelig voor vocht, bewaar deze altijd op een droge plek.

Houd de sleuf waar de keycard in gaat schoon, een vuile sleuf kan slecht starten veroorzaken.

