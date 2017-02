Renault: nieuwe moteur levert drie tienden per ronde op

Ah oui, très bien! - Max Verstappen.

Vanmiddag waren onze ogen gericht op de onthulling van Renault’s nieuwe F1 bolide. Daarmee is het de derde nieuwe F1 bolide die we te zien krijgen aan de vooravond van seizoen 2017, nadat we eerder al kennis maakten met de Williams FW40 en natuurlijk de Sauber C36. Met die laatste bolide gaat het Zwitserse team dit jaar het veld voor zich uit jagen.

Opvallend aan de Renault is op het eerste gezicht vooral het nieuwe kleurenschema. Hoewel, is dat kleurenschema eigenlijk wel zo nieuw? De zwart-geel combo deed mij in ieder geval direct denken aan de kleuren waarmee ‘Renault’ in 2010 aan de start verscheen nadat de fabrikant van de hand deed aan Genii Capital. Robert Kubica en Vitaly Petrov zaten destijds achter het stuur. Vit haalde slechts sporadisch een paar puntjes op, maar Kubica wist de Renault R30 dat jaar drie keer naar het podium te sturen. Mocht het team dit jaar hetzelfde bereiken dan zijn de bovenbazen bij Renault daar naar eigen zeggen tevreden mee.

Daarvoor moet dan wel de auto een stuk sneller zijn dan vorig jaar. Een factor die daarvoor zorg moet dragen is een volledig nieuw ontwikkelde motor. De afgelopen drie jaar miste de pionier op het gebied van geblazen F1-motoren volledig de bateau. Een situatie waar ze dankzij de engine freeze ook niet direct wat konden veranderen.

Drie jaar moesten de Fransen lijdzaam toezien hoe Mercedes ze om de pakweg veertien dagen van de Franse sokken reed. De volledig nieuwe RE17-krachtbron achterin de staart van de R.S.17 moet daar verandering in brengen. Renault’s Managing Director Cyril Abiteboul geeft aan Autosport aan dat hij mikt op een verbetering van 0,3 seconden per ronde ten opzichte van de oude motor. Let wel, we hebben het dan puur over de extra power van de nieuwe verbrandingsmotor straight out of the box. Gedurende het jaar wil Cyril nog een zelfde stap maken en nog eens 0,3 tot 0,4 seconden pakken dankzij extra power.

“In terms of performance gains, we are targeting 0.3 seconds in terms of how we finished the season and how we start the season – I am just talking about engine to engine, nothing related to the rest of the car. And we hope to make more or less an equivalent step over the course of the season.”