Renault: Red Bull praat maar wat over motor-update

Volgens Cyril Abiteboul communiceert Red Bull 'zoals altijd' verkeerd.

Het is makkelijk de relatie tussen Red Bull en Renault te vergelijken met een gestrand huwelijk. Red Bull was op een gegeven moment niet meer gelukkig met Renault en maakte dit bekend aan iedereen die het maar horen wilde. Toen puntje bij paaltje kwam, bleek de renstal echter toch afhankelijker van de Franse fabrikant dan het wellicht gehoopt en gedacht had. Niemand anders wilde hen een motor leveren. Nou ja, Honda eventueel wel, maar die mochten niet van vrouwlief McLaren.

Dus werd er een potsierlijke regeling getroffen. Renault bleef motoren leveren aan Red Bull, maar die werden officieel niet langer Renault genoemd, doch TAG. B-team Toro Rosso moest het ondertussen zien te rooien met oude Ferrari-b(l)okken.

Zoals wel vaker gebeurt, leek de tijd de wonden echter enigszins te helen. Red Bull lijkt zich gerealiseerd te hebben dat een betere motor er voorlopig simpelweg niet inzit, daar Ferrari en Mercedes weigeren een affaire met ze aan te gaan. Toro Rosso mocht zodoende ook weer gewoon in zee met Renault.

Nog altijd is de Renault-motor echter niet even sterk als de krachtbronnen van de concurrentie en dat schuurt. Onlangs verleidde dit feit Helmut Marko er wederom toe om zijn speelgoed uit de wieg te gooien en bij de FIA op te eisen dat ze pariteit afdwingen op het gebied van de motoren.

Tegelijkertijd had Red Bull het er wél over dat ze veel verwachten van een ‘grote motorupdate’. Aanvankelijk zou deze update komen in Spanje. Maar al snel kwam er uitstel naar Canada en daarna zelfs uitstel tot eind juli. Tenminste, dit is het verhaal van Red Bull zelf. Renault-sport chef Cyril Abiteboul houdt er namelijk een andere lezing op na.

Cyril hekelt dat de lezing van Red Bull door de pers overgenomen wordt als het officiële verhaal van Renault. Het vermeende dubbele uitstel is natuurlijk een bad look voor Renault. Volgens Cyril is het echter überhaupt nooit de bedoeling geweest om met een ‘grote update’ te komen. De motor wordt gewoon stapje voor stapje doorontwikkeld. Abiteboul zegt tegenover Autosport dat Red Bull daarover ‘zoals altijd’ verkeerd communiceert:

“Red Bull, as always, is making wrong communication about performance development. But what I can guarantee you is, race-by-race, the engine will improve and overall in the season, if you look at the engine software, hardware and also the fuel and lubricants coming from our petroleum partner, I’m sure there is a very decent step to come.”

Voor wat die benzine- en smeermiddelenleverancier betreft moeten we daarbij aantekenen dat Renault werkt met BP, terwijl Red Bull gesponsord wordt door ExxonMobil. Maar goed, laten we (ondanks de marketing) aannemen dat de verschillen tussen beide wat dat betreft niet héél groot zijn.

Het was onder andere de bedoeling dat Renault op de proppen zou komen met een nieuwe MGU-K unit. Wellicht gebeurt dat ook nog, maar de motivatie lijkt niet meer zo groot te zijn bij de Fransozen. Hét grote voordeel van de nieuwe unit is namelijk niet dat deze meer power levert, maar dat ‘ie lichter is dan de huidige unit.

Het verschil bedraagt in totaal zes kilo, vijf kilo voor de unit zelf en één kilo omdat er een luchtfles voor koeling geëlimineerd kan worden. Echter, hoewel andere teams nog problemen hebben hun auto’s op het minimumgewicht te brengen, geldt dat voor Renault kennelijk niet (meer). Het performance-voordeel weegt daarmee wellicht niet op tegen het risico dat de nieuwere tech mogelijk minder betrouwbaar is.

Cyril verwacht hoe dan ook niet dat Renault dit jaar al in staat is om vergelijkbare power te leveren als Mercedes. Dat doel is vooruitgeschoven naar volgend jaar:

“The gap to be fully closed, it’s not going to happen this year. We think it’s something for next year, but having said that, we think the steps we are planning to make, which we have on the shelf for this year, is going to almost close it completely in the course of the season. We already have a very clear idea of next year’s engine and the aim we have is to completely close the gap in the course of next season.”

Tot zover dus de kansen van Max om dit jaar nog een zwik races op zijn naam te schrijven. Nou ja, tenzij Newey alsnog het onmogelijke bewerkstelligt.