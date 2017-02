Renault Twingo GT: rijtest en video

De dikste Twingo van Nederland! Jawel, dit is een auto met motor achterin, achterwielaandrijving en Renault Sport heeft zich met het onderstel bemoeid. Dat biedt potentie toch?

[ Eerst kijken, dan lezen? Bekijk de video HIER! ]

Toegegeven, de Twingo is wellicht niet de meest mannelijke auto die er is en ook niet een auto waar jij jezelf al richting Zandvoort, Assen of de Nurburgring ziet rijden. Het is echter wel een auto uit een klasse die vaker op de oprit of in een Nederlandse straat te zien is dan een GT3 RS, 458 Speciale of een dikke AMG. Het is hier tenslotte geen Dubai en dus is de vraag terecht of je nog wel een beetje lol kan trappen met een Twingo GT.

Een Franse Smart?

Een echte lijn in de ontwikkeling van de Twingo is er niet te ontdekken. De eerste generatie was verrassend ruim voor zijn klasse en daarmee enigszins revolutionair. De tweede generatie was een erg conventionele kleine auto met de motor voorin, maar voor deze derde generatie verhuist de motor weer naar achteren. De logica lijkt daarmee ver te zoeken, behalve dat het voor Renault prettig (en ongetwijfeld financieel gunstig) was om voor de ontwikkeling samen op te trekken met Smart.

Dat de Twingo gezamenlijk met Smart is ontwikkeld, kan weer een moment zijn om als autoliefhebber af te haken. De kleine stadsauto van het Daimler concern bungelt zo’n beetje onderaan de ranglijst van auto’s waar je als petrolhead de Stelvio-pas zou willen bedwingen. De Brabus versies waren grappig, maar hadden niet genoeg pk’s om de tekortkomingen zoals de versnellingsbak teniet te doen. Toch gloort er hoop aan de horizon, want de Twingo GT heeft een handbak én op de kont prijkt het logo van Renault Sport.

De kleinste creatie van Renault Sport!

Om van een Twingo een Twingo GT te maken is Renault niet over één nacht ijs gegaan. Neem bijvoorbeeld de extra pk’s, alleen een chipkuurtje was niet genoeg. Dus kreeg de Twingo GT een functionele luchthapper op het spatbord linksachter, om zo de inlaat van de motor van meer verse en koude lucht te voorzien. De 898 cc grote driecilinder turbo jast er dan ook 110 pk en 170 Nm uit. Zowel Renault als ik nemen het je niet kwalijk als je van deze cijfers niet van je stoel valt. Zowel het absolute als het specifieke vermogen (122 pk per liter) zijn niet ontzettend indrukwekkend. Het maakt de Twingo dan ook vlot, maar niet veel meer dan dat.

De topsnelheid is bijvoorbeeld laag genoeg om op 130 wegen langdurig volgas te kunnen rijden zonder je rijbewijs kwijt te raken. In echte kilometers bedraagt de top 182 km/u, minus de meetcorrectie kom je daarmee op een maximale overschrijding van zo’n 45 km/u. Da’s bijna braaf te noemen.

Sprinten naar de 100 doet de Twingo GT in 9,6 seconden, maar wacht nog even met oordelen. Tot 70-80 voelt het allemaal vlotter dan dit cijfer doet vermoeden, behalve gevoelstemperatuur bestaat er ook zoiets als gevoelssnelheid (bij deze dan).

Frustrerend en leuk

Renault Sport maakte het onderstel stugger (40%), lager (20 mm) en de stabilisatorstang voor werd dikker. De Twingo GT rolt bovendien op 17” lichtmetalo’s, dus zuiver theoretisch zit het allemaal prima. Of dat in de praktijk ook zo is, hangt heel erg af van je verwachtingspatroon. Om dat direct te temperen: het ESP kan niet uit, dus een deel van de lol die je verwacht te hebben met een licht, van een giftig motortje voorziene achterwielaandrijver gaat niet op. Inderdaad alsof je voorafgaand die eerste date al direct te horen krijgt dat het vanavond bij een zoen op de wang zal blijven. In het geval van de Twingo GT blijft het ook bij volgende dates daarbij, want het ESP kan (zonder wat breekwerk) niet zomaar uit.

In sommige opzichten is dat goed, want de combinatie korte wielbasis, motor achterin en wat hogere carrosserie is een recept voor een bijzonder dynamisch weggedrag. Lees: nogal instabiel. Zelfs als het alleen hobbelig is, helpt het ESP je een handje door de motorkracht wat beteugelen. De enige manier waarop je iets wat op een drift lijkt kan forceren is middels doortastend gaspedaalgebruik in de eerste versnelling.

Wendbaar is de Twingo overigens ook, de draaicirkel is minder dan negen meter. Prettig voor manoeuvreren en parkeren in de stad.

Het eindoordeel

Niet zo leuk dus? Nou, als je er niet mee verwacht te gaan driften, dan is de Twingo GT best vermakelijk. Hij deed me denken aan de Cinquecento Sporting. Ook zo’n auto die niet echt snel is, maar er wel geinig uitziet en waar je een lolletje mee kan trappen. Juist op sommige Hollandse smalle polderwegen komt de Twingo GT alleraardigst tot zijn recht, op de autobahn (door de zijwindgevoeligheid) weer niet.

Voor 17,5 mille is de Twingo GT overigens een absolute knaller van een aanbieding, want het is daarmee de goedkoopste nieuwe auto met een uitlaat links en rechts. Tenzij ik er één gemist heb, dan is het vast de goedkoopste achterwielaandrijver met een luchthapper. Kortom de Twingo GT is leuk genoeg dat je wil dat je moeder/vriendin/ vrouw/jemandieniettwijfeltaanzijnmannelijkheid (m/v) er één moet aanschaffen, zodat jij er zo nu en dan een blokje in om kan. Filmpje!