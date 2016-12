Renault: ‘verwacht geen topmotor begin 2017’

En da's natuurlijk niet alleen slecht nieuws voor de heren Hulkenberg en Palmer, maar natuurlijk ook voor de vier andere coureurs met Renault-blok achterin.

Hoewel afgelopen seizoen de Renault-motor zeker niet slecht was, getuige de vele podiums en twee overwinningen van Red Bull, was het ook zeker geen kampioensmotor. Om die reden is voor 2017 een volledig nieuwe krachtbron ontwopren in plaats van het huidige blok door te ontwikkelen. Hoewel de eerste tests veelbelovend zijn volgens Renault, hoeven we niet op wonderen te verwachten.

Volgens de createur ligt de focus in het begin namelijk meer op betrouwbaarheid dan op top-end prestaties. Begrijpelijk, maar diep van binnen hopen we natuurlijk allemaal vurig dat Renault een motor weet af te leveren die de Benzen het vuur aan de schenen kan leggen. Pas als de krachtbron goed blijkt te werken zal Renault de schroefjes nog wat scherper draaien om zo meer vermogen uit het blok te peuteren. Kijk dus niet raar op als zowel de Renaults als de Red Bulls en Toro Rosso’s steeds een tandje harder gaan lopen.

Toch is het zeker niet louter slecht nieuws, want de Franse autobouwer heeft wil over enkele jaren weer gewoon mee doen om de titelstrijd en dat vertaalt zich terug in wat ze zelf een ‘zeer vooruitstrevende krachtbron’ met ‘techniek die nog niet eerder op het circuit is vertoond’ noemen. Kijk, dat klinkt dan weer als muziek in de oren. Met de kampioenschappen van Alonso in 2005 en 2006 en Vettel (met Red Bull-Renault) in 2010, 2011, 2012 en 2013 nog vers in het geheugen weten we dat de Fransen wel degelijk puike motoren kunnen bouwen. Misschien komt 2017 nog te vroeg, maar de weddenschap dat voor 2020 ten minste één kampioenschap is binnengehengeld door een auto met Renault-motor durf ik wel aan. (via Motorsport)